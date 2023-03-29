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Количество резидентов Дія.City достигло 500

Среда, 29 марта 2023, 15:45 - Анастасия Жарикова

Резидентами Дія.City стали уже 500 компаний, среди которых и технологические мировые гиганты, и молодые стартапы.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

За последний месяц к Дія.City присоединились:

  • глобальная ІТ-консалтинговая и инжиниринговая платформа Avenga с офисами по всему миру;
  • украинский стартап Let's Enhance, занимающийся развитием искусственного интеллекта;
  • один из самых крупных в Украине платежных интернет-сервисов EasyPay.

Федоров отметил, что также к Действу. City активно приобщаются edtech-стартапы Mate Academy, обучающей программированию, Nanit Robot, который разрабатывает edtech-hardware для детей и взрослых.

"Благодарю резидентов за то, что выбирают Украину как место для развития и масштабирования. Не боятся реализовать масштабные проекты, создавать новые рабочие места и усиливать цифровую экономику государства", - резюмировал вице-премьер.

Напоминаем:

Финская технологическая компания Nokia присоединилась к Дія.City.

Дія Минцифра ІТ компании
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