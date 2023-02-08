Все разделы
Укр / Рус

Резиденты Дія.City за год уплатили налогов более чем на 4 миллиарда

Среда, 8 февраля 2023, 16:30 - Алексей Павлыш

За год работы налогового пространства для ІТ-компаний Дія.City к нему присоединилось более 430 резидентов, в 2022 году уплатили более 4 млрд грн налогов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, это 6% от всех налогов, уплаченных индустрией. В компаниях-резидентах работает более 35 тысяч специалистов.

"За год цели и задачи Дія.City трансформировались. Сейчас наш основной фокус - привлечение и поддержка military-tech компаний. Тех, которые создают дроны, системы безопасности, тепловизоры, оптические приборы. Технологии, которые сохраняют жизни наших защитников и защитниц и приближают победу.

Продолжаем масштабировать лучшее налоговое и правовое пространство Европы. Уверен, Дія.City станет одной из весомых составляющих послевоенного восстановления Украины", - написал Федоров.

Экономическая правда

Дія IT налоги Минцифра компании
Материалы по теме
Обмен старых ламп на LED стал доступен в городах и пгт 7 февраля 2023, 15:54
"Киев Цифровой" интегрировался с "Дією": забрать эвакуированное авто будет проще 2 февраля 2023, 14:55
"еОселя": украинцам выдали почти 800 кредитов на более чем 1 миллиард 31 января 2023, 17:42
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте