Нацбанк получил документы на покупку "Сенс Банка". Национализацию это не отменит

В Национальный банк Украины поступил неполный пакет документов на приобретение существенного участия в "Сенс Банке" от потенциального покупателя.

Об этом пресс-служба НБУ сообщила в ответ на запрос ЭП.

Пока это единственная попытка согласовать у регулятора изменение структуры собственников "Сенс Банка" (до 1 декабря 2022 года - "Альфа-Банка") с начала большой войны, не считая операцию по увеличению доли в банке Андреем Косоговым весной 2022 года.

"25.05.2023 в НБУ поступили отдельные документы о намерениях потенциального инвестора приобрести существенное участие в АО "СЕНС БАНК". Вместе с этим, представленные документы содержат существенные несоответствия требованиям законодательства Украины и Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления НБУ от 22 декабря 2018 года №149", - отметили в регуляторе.

Там отметили, что не принимали никаких решений о разрешении на проведение операции по покупке доли в банке.

По данным ЭП, документы подала кипрская компания Karswell Ltd. Компания выразила намерение приобрести 75,6% акций "Сенс Банка".

Karswell Ltd является номинальным владельцем 43,75% акций польского банка Plus Bank SA, который связывают с польским миллиардером Зигмунтом Соложом.

В марте этого года украинский Forbes писал, что Солож проявил интерес к покупке "Сенс Банка". Однако тогда документов на покупку доли в банке регулятор не получал.

Более того, в НБУ выпустили довольно категорическое заявление, в котором указывали на невозможность проведения продажи акций "Сенс Банка" до снятия санкций с его формальных владельцев Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова. Поэтому уже тогда сделка по продаже банка выглядела маловероятной.

Сейчас в регуляторе так же не видят перспектив относительно того, что продажа "Сенс Банка" будет согласована. Во-первых, пакет документов, который там получили от потенциального инвестора, является неполным.

Во-вторых, санкции против Фридмана и Авена до сих пор никто не снял.

"Отдельно стоит заметить, что в условиях введенных к отдельным владельцам существенного участия в АО "СЕНС БАНК" санкций (в виде, в частности, блокировки активов) отчуждение (продажа) акций АО "СЕНС БАНК" и/или акций/доли в уставном капитале юридического лица, владеющего акциями АО "СЕНС БАНК", будет противоречить введенным ограничениям, а любые попытки такого отчуждения (продажи) (любым способом) будут содержать признаки действий, направленных на обход установленного санкционного режима", - отметили в Нацбанке.

Не под запись чиновники НБУ в комментарии ЭП отмечают, что получение части документов на продажу доли "Сенс Банка" никак не изменит ситуации с его будущей национализацией. Соответствующий закон, который должен обеспечить переход банка в собственность государства, Рада приняла 29 мая.

О том, как именно будет проходить национализация "Сенс Банка" читайте в статье: Закон принят, банк Фридмана наконец национализируют. Как это будет и что достанется государству?

Напоминаем:

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Сенс Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

Экономическая правда