Доходы Twitter от рекламы в США упали на 59% – NYT

Доходы Twitter от рекламы в США за пять недель с 1 апреля по первую неделю мая составили 88 млн долл, что на 59% меньше, чем годом ранее.

Об этом говорится во внутренней презентации, которую получила в свое распоряжение The New York Times.

В презентации говорится, что компания регулярно не дотягивает до своих еженедельных прогнозов по продажам в США, иногда на целых 30%.

Согласно документам и словам семи нынешних и бывших сотрудников Twitter, эта ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.

При этом газета напоминает слова владельца Twitter Илона Маска, который недавно заявил, что рекламный бизнес Twitter находится на подъеме.

"Почти все рекламодатели вернулись", - утверждал он, добавив, что социальная сеть вскоре может стать прибыльной.

В то же время сотрудники отдела продаж рекламы Twitter обеспокоены тем, что рекламодатели могут быть отпугнуты ростом языка ненависти и порнографии на платформе, а также увеличением количества объявлений с рекламой азартных игр в интернете и продуктов, связанных с марихуаной.

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Согласно одному из внутренних документов, компания прогнозирует, что ее доходы от рекламы в США в этом месяце будут сокращаться как минимум на 56% еженедельно по сравнению с прошлым годом.

Эти проблемы вскоре унаследует Линда Яккарино, руководитель NBCUniversal, которую Маск назначил главным исполнительным директором Twitter в прошлом месяце. Ожидалось, что она приступит к работе в понедельник, сообщили четыре источника, знакомые с ситуацией.

Яккарино отказалась от комментариев через пресс-секретаря. Маск не ответил на просьбу о комментарии.

"Состояние рекламы в Twitter имеет решающее значение, поскольку реклама уже давно составляет 90 процентов доходов компании.

После того, как в октябре Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов и сделал компанию частной, он пообещал построить "самую уважаемую рекламную платформу". Но он быстро оттолкнул рекламодателей, уволив ключевых руководителей отдела продаж, распространяя теорию заговора на сайте и принимая обратно заблокированных пользователей Twitter.

В ответ несколько крупных рекламных агентств и брендов, включая General Motors и Volkswagen, приостановили свои расходы на рекламу в Twitter. Маск заявил, что Twitter планирует получить доход в размере 3 миллиардов долларов в 2023 году, по сравнению с 5,1 миллиарда долларов в 2021 году, когда он был публичной компанией", - резюмирует NYT.

Напомним:

Соцсеть Twitter сейчас стоит лишь треть от той суммы, которую миллиардер Илон Маск заплатил в конце прошлого года.

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