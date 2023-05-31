Twitter сейчас стоит лишь 33% от суммы, за которую его приобрел Маск

Соцсеть Twitter сейчас стоит лишь треть от той суммы, которую миллиардер Илон Маск заплатил в конце прошлого года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании Fidelity.

При этом Маск признал, что переплатил за Twitter, который он купил за 44 миллиарда долларов, в том числе 33,5 миллиарда долларов собственного капитала.

Недавно он заявил, что Twitter стоит меньше половины того, что он за него заплатил.

"Непонятно, как Fidelity пришел к новой, более низкой оценке, и получает ли он какую-то непубличную информацию от компании.

Впервые Fidelity снизила стоимость своей доли в Twitter в ноябре до 44% от цены приобретения. За этим последовали дальнейшие уценки в декабре и феврале", - пишет Bloomberg.

С тех пор, как Twitter возглавил Илон Маск, компания испытала финансовые трудности. После того, как компания обременила себя долгом в 13 миллиардов долларов, нестабильное принятие решений и проблемы с модерацией контента привели к тому, что доход от рекламы снизился на 50%, заявлял Маск в марте.

Попытка вернуть эти доходы за счет продажи подписок на Twitter Blue пока не увенчалась успехом. На конец марта на нее подписалось менее 1% ежемесячных пользователей Twitter.

Twitter не ответил на просьбу о комментарии.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, который использует оценку Fidelity для расчета стоимости его холдинга, инвестиции Маска в Twitter сейчас составляют 8,8 миллиардов долларов. В прошлом году Маск потратил более 25 миллиардов долларов на приобретение примерно 79% акций компании.

Согласно индексу, последняя уценка вычеркивает около 850 миллионов долларов из состояния Маска, которое составляет 187 миллиардов долларов. Несмотря на проблемы с Twitter, состояние Маска в этом году выросло более чем на 48 миллиардов долларов, в основном благодаря росту цен акций Tesla Inc. на 63%.

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Экономическая правда