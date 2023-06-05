Японский производитель шин Bridgestone может продать активы в РФ местной компании

Российская группа S8 Capital Армена Саркисяна, которая в мае приобрела шинный завод немецкой компании Continental в Калуге и предприятия российского холдинга "Кордиант" в Ярославле и Омске, собирается приобрести еще один актив - завод японского производителя Bridgestone в Ульяновске.

Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседника в одной из шинных компаний и источник, знакомый с планами S8 Capital.

По словам источника, переговоры по приобретению завода в Ульяновске S8 Capital ведет с февраля 2023 года, закрытие сделки ожидается до конца года.

Bridgestone в октябре 2022 года заявила о планах продажи своих активов в России. Решение объяснялось "общей неопределенностью и продолжающимися проблемами с поставками". Тогда в Bridgestone говорили, что поиск российского покупателя и заключение сделки займут несколько месяцев.

"Компания по-прежнему твердо намерена уйти [из России]. Мы достигаем прогресса и, как ожидается, завершим работу [по продаже активов] в надлежащее время", - заявила директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bridgestone в Европе Лизбет Денис.

Она не стала комментировать информацию о переговорах S8 Capital, сославшись на то, что компания не дает комментариев до тех пор, пока сделка не закрыта. В пресс-службе S8 Capital также отказались от комментариев.

"Завод Bridgestone в Ульяновске расположен в индустриальном парке "Заволжье" и занимает территорию 80,6 га. Инвестиции в производство составили около 12,5 млрд руб. Первая радиальная шина для легкового автомобиля с этого завода была выпущена в продажу в декабре 2016 года. С середины 2019 года производимые там зимние шины экспортировались в Финляндию, Швецию и Норвегию.

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На старте мощности завода были предназначены для производства 2 млн шин в год с перспективами расширения до 4,2 млн. Сейчас мощности предприятия составляют 2,4 млн автопокрышек. Завод выпускает автопокрышки с типоразмерами в диапазоне от 13 до 19 дюймов - для легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, а также для поставки автопроизводителям в качестве первичной комплектации", - пишет издание.

Напомним:

Японская транснациональная компания Bridgestone в марте 2022 года заявила, что останавливает производство в России, а также все новые инвестиции и поставки в страну-агрессора.

Bridgestone в октябре 2022 года начал процесс поиска местного покупателя на свои российские активы.

Экономическая правда