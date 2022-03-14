Крупнейший в мире производитель шин останавливает производство в РФ
Японская транснациональная компания Bridgestone останавливает производство в России, а также все новые инвестиции и поставки в страну-агрессора.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мы решили приостановить нашу производственную деятельность в России до дальнейшего сообщения. Решение вступит в силу в следующую пятницу, 18 марта, после необходимых подготовительных мер. Компания также решила заморозить какие-либо новые инвестиции и немедленно прекратить экспорт в Россию", – сообщил производитель.
В то же время компания продолжит выплачивать зарплату своим сотрудникам на заводе по производству легковых шин в Ульяновске и офисах продаж, всего – более тысячи человек.
Компания также ожидает, что производство за пределами России останется стабильным в ближайшие недели. Bridgestone сообщила, что пожертвовала 1 миллион евро Красному Кресту, в дополнение к 2,5 млн евро, пожертвованным управлению ООН по делам беженцев для поддержки украинцев.
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