Японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя на свои российские активы

Японский производитель шин Bridgestone начал процесс поиска местного покупателя на свои российские активы.

Об этом говорится в заявлении компании от 31 октября.

"В свете общей неопределенности и постоянных проблем с поставками в РФ, компания Bridgestone объявляет, что начала процесс поиска местного покупателя для своих российских активов.

После принятого в марте решения о приостановлении всей производственной деятельности в России, а также замораживания любых новых инвестиций и приостановления всех экспортных поставок, компания тщательно обдумывает долгосрочное решение в интересах своих сотрудников, клиентов и поставщиков", - говорится в сообщении.

Bridgestone присутствует в России с 1998 года и насчитывает в стране более 1000 сотрудников - преимущественно на заводе по производству шин в Ульяновске и в офисе по продажам и маркетингу в Москве.

"С момента объявления в марте компания продолжает поддерживать своих российских сотрудников, выплачивая им заработную плату и социальные выплаты в полном объеме.

В соответствии с ценностями, которые продвигает Bridgestone E8 Commitment и в знак признания вклада своих сотрудников в течение многих лет, компания и в дальнейшем будет оказывать такую же поддержку своим работникам", - добавили в компании.

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Ожидается, что процесс поиска покупателя и закрытия сделки займет несколько месяцев.

Бизнес Bridgestone в России составляет менее 2% от глобального оборота компании.

Экономическая правда