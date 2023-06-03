Тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться - Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что до конца года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут повышаться.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости", передает пресс-служба минэнерго.

По словам министра, повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч было вынужденным шагом, но это решение позволит обеспечить украинцев электрической энергией в течение отопительного сезона.

Министр также сообщил, что пока речь не идет о следующих этапах повышения тарифов.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗП и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем", - сказал Галущенко.

Кроме того, Галущенко также отметил, что несмотря на слухи, нет никаких оснований для веерных отключений потребителей.

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Напомним:

Кабмин утвердил повышение с 1 июня тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-час.

Экономическая правда.