Moody's привлечет Microsoft и OpenAI для разработки ИИ-помощника для оценки рисков

Рейтинговая и исследовательская компания Moodyʼs Corp. будет использовать Microsoft Corp. и OpenAI для создания помощника на базе искусственного интеллекта, который поможет клиентам анализировать массивы информации, необходимой для оценки рисков.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Moody's Research Assistant будет доступен для клиентов, включая аналитиков, банкиров, советников, исследователей и инвесторов.

Как сообщил главный исполнительный директор компании Роб Фаубер, Moody's рассчитывает представить версию для некоторых клиентов в конце этого года.

По его словам, Moody's также планирует в будущем использовать искусственный интеллект для таких задач, как кредитование и андеррайтинг.

В четверг компания заявила, что уже развернула технологию ИИ-помощников от Microsoft для 14 тыс сотрудников Moody's, которые используют ее для поиска огромных объемов внутренней информации, в том числе в базе данных Moody's Orbis о компаниях.

"Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, заметил всплеск спроса со стороны корпоративных клиентов, которые хотят использовать сервис Azure OpenAI для доступа к моделям "облачного" стартапа.

Эти клиенты могут, например, использовать возможности ChatGPT и GPT4 от Open AI для написания собственных приложений для сотрудников и клиентов. Microsoft сообщила, что в первой половине текущего квартала на эту услугу подписались 2 000 новых клиентов", - пишет агентство.

"Нашим клиентам приходится иметь дело с широким спектром различных рисков - речь идет уже не только о кредитном риске, вы должны понимать репутационный профиль того, с кем вы ведете бизнес, кибер-риск, углеродный переход, физический риск, связанный с изменением климата, финансовыми преступлениями и санкциями", - сказал Фаубер.

"Эта технология является очень перспективной, потому что она значительно облегчает получение информации из различных наборов данных и контента, объединение их вместе и предоставление выводов в очень естественной, интуитивно понятной форме", - резюмировал он.

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