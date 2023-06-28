Здание "Цветы Украины" в столице выставили на продажу за 5 миллионов долларов

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Павильон "Цветы Украины" в Шевченковском районе столицы выставили на продажу за 5,03 миллиона долларов. Нынешний владелец хотел перестроить здание, но ему помешали горожане и признание объекта государственным памятником.

Об этом стало известно из объявления, опубликованного на платформе OLX.

Продается торгово-офисный комплекс, расположенный на первой линии в Шевченковском районе города Киева на улице Сечевых Стрельцов. Объект площадью 3139 квадратных метров и расположен на участке площадью 13,9 соток в постоянном пользовании", - говорится в сообщении.

Нынешний владелец здания указывает, что планирование и расположение комплекса позволяет разместить торговые площади, кафе, бар, ресторан и другие объекты сферы услуг.

Цену на здание установили на уровне 5,03 млн долл.

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"В описании предложения продажи отсутствует важная информация - объект в судах и относится к культурному достоянию города Киева", - написала члена общественного совета при Подольской РГА Киева Ольга Рутковская на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что продажа павильона возможна только при согласовании Департамента охраны культурного наследия КГГА.

Инициативная группа "Сохранить Цветы Украины" поддержала продажу здания, учитывая скандальную попытку ее владельцев реконструировать павильон без сохранения его архитектурных элементов.

"Мы готовы поддерживать нового владельца в диалоге с общиной и архитектором здания Николаем Левчуком, в фасилитации нового продуманного проекта восстановления здания. Мы также готовы передать новому владельцу все наши предварительные наработки по возможным моделям использования здания", - отмечается в сообщении группы.

Напоминаем:

В июле 2021 года в центре Киева по улице Сечевых Стрельцов начали сносить модернистический фасад учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Впоследствии Шевченковский районный суд Киева запретил владельцу здания "Цветы Украины" демонтаж на время судебного процесса по нарушению неимущественных авторских прав архитектора.

Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины", расположенное в Киеве, в реестр государственных памятников, запрещающий его разрушение или перестройку.

В декабре 2022 года Окружной админсуд Киева отменил приказ Минкульта и Департамента Охраны Культурного Наследия КГГА о внесении павильона "Цветы Украины" в реестр памятников, запрещающий его разрушение или перестройку.

Тогда в МКИП заявили, что будут обжалывать решение ОАСК в апелляции.

По данным группы "Сохранить Цветы Украины", Апелляционный суд ожидает поступление дела.

Экономическая правда