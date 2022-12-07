Виключення "Квітів України" із реєстру пам'яток: Мінкульт подає апеляцію

Міністерство культури та інформаційної політики планує подавати апеляційну скаргу на рішення ОАСК, яким скасували наказ Мінкульту про внесення павільйону "Квіти України" у Києві до реєстру пам'яток.

Про це йдеться у заяві міністерства.

"Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства Міністерство культури та інформаційної політики чекає рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу.

"Квіти України" - унікальна пам'ятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, що є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, а також має вплив на розвиток культурного середовища Києва.

Станом на сьогодні "Квіти України" залишається пам’яткою культури та має охоронний статус", - йдеться у позиції Мінкульту.

Там підкреслюють, що припис МКІП було видано правомірно та з дотриманням норм закону "Про охорону культурної спадщини" відповідно до повноважень МКІП.

"Відповідно до частини другої статті 30 закону приписи органів охорони культурної спадщини є обов’язковими для виконання всіма юридичними та фізичними особами

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Це означає, що збереження "Квіти України" - пріоритетне завдання у контексті загального збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь. Ми продовжуємо боротьбу в юридичному полі. Але нам потрібна ваша підтримка.

Ми закликаємо вас не мовчати - поділіться цим дописом та збережіть наші "Квіти", - резюмували в міністерстві.

Нагадаємо:

Окружний адмінсуд Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту Охорони Культурної Спадщини КМДА про внесення павільйону "Квіти України" до реєстру пам'яток, що забороняє його руйнування або перебудову.

Економічна правда