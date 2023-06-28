"Сенс Банк" после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка - Forbes
После национализации "Сенс Банк" (до декабря 2022 - Альфа-БанкУкраина) может возглавить экс-председатель правления Приватбанка Галина Пахачук.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.
Галина Пахарчук работала в Приватбанке с момента национализации в конце 2016-го по середину 2021-го. В частности, с июля 2017 по февраль 2018 исполняла обязанности председателя правления учреждения.
Собеседники Forbes, которые называют Пахарчук вероятной СЕО "Сенс Банка" не рассказали, кто может войти в ее команду.
Сама Пахарчук не опровергла и не подтвердила информацию о возможном назначении. Также вопросы отказался комментировать в министр финансов Сергей Марченко.
Издание отмечает, что финучреждение, принадлежащее российским олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, может перейти в государственную собственность уже в эту пятницу, 30 июня.
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Напоминаем:
Владимир Зеленский 16 июня подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения". Национализация "Сенс Банка" Фридмана и Авена может состояться до конца этого месяца.
Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить сделку, по которой акции банка продадут европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продажи не попадут к подсанкционным владельцам.
11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").
Ранее Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.
Экономическая правда