"Сенс Банк" после национализации может возглавить бывшая топ-менеджерка Приватбанка - Forbes

Сенс Банк

После национализации "Сенс Банк" (до декабря 2022 - Альфа-БанкУкраина) может возглавить экс-председатель правления Приватбанка Галина Пахачук.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Галина Пахарчук работала в Приватбанке с момента национализации в конце 2016-го по середину 2021-го. В частности, с июля 2017 по февраль 2018 исполняла обязанности председателя правления учреждения.

Собеседники Forbes, которые называют Пахарчук вероятной СЕО "Сенс Банка" не рассказали, кто может войти в ее команду.

Сама Пахарчук не опровергла и не подтвердила информацию о возможном назначении. Также вопросы отказался комментировать в министр финансов Сергей Марченко.

Издание отмечает, что финучреждение, принадлежащее российским олигархам Михаилу Фридману и Петру Авену, может перейти в государственную собственность уже в эту пятницу, 30 июня.

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Напоминаем:

Владимир Зеленский 16 июня подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения". Национализация "Сенс Банка" Фридмана и Авена может состояться до конца этого месяца.

Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить сделку, по которой акции банка продадут европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продажи не попадут к подсанкционным владельцам.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Ранее Рада уже принимала закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.

Экономическая правда