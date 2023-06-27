В Украине срывается подготовка к отопительному сезону: к правительству обратились уже 36 общин

Количество обращений муниципалитетов в Кабинет Министров относительно подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет, во всех случаях речь идет об угрозе остаться без тепла зимой.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, убытки в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.д., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 и ставит под угрозу его прохождения в целом", - говорят в Ассоциации.

На сегодня к Правительству уже обратились 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей. Это, в частности:

Ватутино (Черкасская область),

Винница,

Гадяч (Полтавская область),

Городня (Черниговская область)

Доброполье (Донецкая область),

Житомир,

Зеленодольск (Днепропетровская область),

Каменка-Бугская (Львовская область)

Канев (Черкасская область),

Коростень (Житомирская область),

Луцк

Львов,

Малиновка (Харьковская область),

Николаевка (Донецкая область),

Миргород (Полтавская область),

Нежин (Черниговская область),

Нововолынск (Волынская область)

Новогуйвинское (Житомирская область),

Покровск (Донецкая область),

Прилуки (Черниговская область)

Раздельная (Одесская область),

Староконстантинов (Хмельницкая область),

Стрый (Львовская область),

Тернополь,

Узин (Киевская область),

Умань (Черкасская область),

Хмельницкий,

Чернигов,

Запорожье,

Костополь (Ровенская область),

Кременчуг (Полтавская область),

Славута (Хмельницкая область),

Смыга (Ровенская область),

Сумы,

Дубно (Ровенская область),

Червоноград (Львовская область).

"Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы. От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" относительно компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - отмечают в Ассоциации.

Отмечается, на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо не менее 36 млрд грн.

Напоминаем:

В 2022 году Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 млрд гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, в конце июля.

Тогда же Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.