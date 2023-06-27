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В Украине срывается подготовка к отопительному сезону: к правительству обратились уже 36 общин

Вторник, 27 июня 2023, 15:45

Количество обращений муниципалитетов в Кабинет Министров относительно подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет, во всех случаях речь идет об угрозе остаться без тепла зимой.

Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.

"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, убытки в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.д., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 и ставит под угрозу его прохождения в целом", - говорят в Ассоциации.

На сегодня к Правительству уже обратились 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей. Это, в частности:

  • Ватутино (Черкасская область),
  • Винница,
  • Гадяч (Полтавская область),
  • Городня (Черниговская область)
  • Доброполье (Донецкая область),
  • Житомир,
  • Зеленодольск (Днепропетровская область),
  • Каменка-Бугская (Львовская область)
  • Канев (Черкасская область),
  • Коростень (Житомирская область),
  • Луцк
  • Львов,
  • Малиновка (Харьковская область),
  • Николаевка (Донецкая область),
  • Миргород (Полтавская область),
  • Нежин (Черниговская область),
  • Нововолынск (Волынская область)
  • Новогуйвинское (Житомирская область),
  • Покровск (Донецкая область),
  • Прилуки (Черниговская область)
  • Раздельная (Одесская область),
  • Староконстантинов (Хмельницкая область),
  • Стрый (Львовская область),
  • Тернополь,
  • Узин (Киевская область),
  • Умань (Черкасская область),
  • Хмельницкий,
  • Чернигов,
  • Запорожье,
  • Костополь (Ровенская область),
  • Кременчуг (Полтавская область),
  • Славута (Хмельницкая область),
  • Смыга (Ровенская область),
  • Сумы,
  • Дубно (Ровенская область),
  • Червоноград (Львовская область).

"Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы. От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" относительно компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - отмечают в Ассоциации.

Отмечается, на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо не менее 36 млрд грн.

Напоминаем:

В 2022 году Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 млрд гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, в конце июля.

Тогда же Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.

Экономическая правда
Укр / Рус
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