В Украине срывается подготовка к отопительному сезону: к правительству обратились уже 36 общин
Количество обращений муниципалитетов в Кабинет Министров относительно подготовки предприятий теплоснабжения к отопительному сезону растет, во всех случаях речь идет об угрозе остаться без тепла зимой.
Об этом сообщает Ассоциация городов Украины.
"Отсутствие компенсации разницы в тарифах, низкий уровень расчетов за полученные услуги, убытки в результате полномасштабной агрессии Российской Федерации, принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения и т.д., - все это делает невозможным подготовку предприятий теплоснабжения к отопительному сезону 2023/2024 и ставит под угрозу его прохождения в целом", - говорят в Ассоциации.
На сегодня к Правительству уже обратились 36 городских и поселковых советов, в этих общинах проживают более 5 млн жителей. Это, в частности:
- Ватутино (Черкасская область),
- Винница,
- Гадяч (Полтавская область),
- Городня (Черниговская область)
- Доброполье (Донецкая область),
- Житомир,
- Зеленодольск (Днепропетровская область),
- Каменка-Бугская (Львовская область)
- Канев (Черкасская область),
- Коростень (Житомирская область),
- Луцк
- Львов,
- Малиновка (Харьковская область),
- Николаевка (Донецкая область),
- Миргород (Полтавская область),
- Нежин (Черниговская область),
- Нововолынск (Волынская область)
- Новогуйвинское (Житомирская область),
- Покровск (Донецкая область),
- Прилуки (Черниговская область)
- Раздельная (Одесская область),
- Староконстантинов (Хмельницкая область),
- Стрый (Львовская область),
- Тернополь,
- Узин (Киевская область),
- Умань (Черкасская область),
- Хмельницкий,
- Чернигов,
- Запорожье,
- Костополь (Ровенская область),
- Кременчуг (Полтавская область),
- Славута (Хмельницкая область),
- Смыга (Ровенская область),
- Сумы,
- Дубно (Ровенская область),
- Червоноград (Львовская область).
"Ассоциация городов Украины неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы. От решения Кабинета Министров Украины зависит сейчас, обеспечит ли принятие Парламентом Проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" относительно компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", - отмечают в Ассоциации.
Отмечается, на компенсацию разницы в тарифах и своевременную подготовку к отопительному сезону 2023/2024 года необходимо не менее 36 млрд грн.
Напоминаем:
В 2022 году Верховная Рада выделила НАК "Нафтогаз Украины" 111,1 млрд гривен из госбюджета для компенсации расходов компании, связанных с выполнением ею специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа, в конце июля.
Тогда же Верховная Рада приняла правительственный законопроект № 7427, который предусматривает установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения.