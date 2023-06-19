У Парижі стартує засідання FATF, де Росію можуть внести до "чорного списку"

У понеділок, 19 червня, в Парижі стартує пленарне засідання міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей(FATF), під час якого ймовірно буде розглянуте питання про внесення Росії до "чорного списку" організації.

Інформація про засідання оприлюднена на сайті FATF.

Про те, що дане питання може бути винесене на розгляд засідання раніше повідомляла низка джерел, в тому числі офіційних.

Так, Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликали FATF внести під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня Російську Федерацію до "чорного списку" як юрисдикцію з високим рівнем ризику.

Крім того, за повідомленнями Bloomberg, європейські чиновники підтвердили агентству, що питання про включення Росії до "чорного" або "сірого" списку розглядатиметься на засіданні FATF, яке відбудеться 19-23 червня.

З посиланням на власні джерела, Bloomberg також писав, що останніми тижнями Москва звернулася до більш ніж шести країн, включаючи Саудівську Аравію, Туреччину, Мексику, Малайзію та Об’єднані Арабські Емірати, попереджуючи їх про негативні наслідки для торговельних зв’язків внаслідок внесення РФ до "чорного" чи "сірого" списку.

Кремль попередив, що нові обмеження FATF зашкодять торговим відносинам з Росією, а також інвестиціям та співробітництву в оборонних та енергетичних проєктах.

Низці інших країн Москва направила більш загальні прохання, закликавши протистояти спробам України та інших країн додати її до "сірого" або "чорного" списків FATF.

Нагадуємо:

Включення Росії до "чорного" списку поставить її поруч із Північною Кореєю, Іраном та М'янмою. Це зобов'яже держави-члени FATF, а також банки, інвестиційні компанії та компанії з обробки платежів проводити посилену комплексну перевірку фінансових операцій, а в найбільш серйозних випадках вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи.

У "сірому" списку FATF знаходяться 23 країни, включаючи Туреччину, Південну Африку, ОАЕ та Йорданію. Включення до цього переліку передбачає суворіші вимоги до фінансового моніторингу та призводить до "великого та статистично значущого скорочення припливу капіталу", свідчить доповідь Міжнародного валютного фонду (МВФ) за 2021 рік.

Україна закликала FATF внести РФ саме до "чорного списку".

У лютому FATF вже призупинила членство Росії.

Водночас Україна наголошує, що з того часу Росія вчинила низку нових порушень, у тому числі терористичні акти (підрив Каховської дамби), фінансування розповсюдження ядерної зброї (Росія затвердила передачу ядерної зброї Білорусі), торгівля зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН, зокрема, з Іраном.