Москва тисне на Індію, аби та виступила проти фінансової ізоляції РФ: погрожує розривом угод - ЗМІ

Москва тисне на уряди країн, зокрема, Індії, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні домовленості, якщо вони не допоможуть завадити фінансовій ізоляції Росії.

Про це йдеться в статті Bloomberg.

Документи, з якими ознайомився Bloomberg, і звіти офіційних осіб у країнах НАТО, знайомих із ситуацією, пропонують рідкісне уявлення про те, як Росія націлюється на комерційних партнерів напередодні червневої зустрічі The Financial Action Task Force (FATF).

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії в лютому. Україна наполягає на тому, щоб організація запровадила подальші обмеження, додавши Москву до свого "чорного" або "сірого списку"

Зазначається, що чорний список FATF поставив би РФ в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М’янмою, єдиними країнами, які мають таке визначення, і занурив би його економіку ще глибше в ізоляцію через війну.

"Якщо цей захід буде прийнято, країни-члени, а також банки, інвестиційні будинки та компанії з обробки платежів будуть зобов’язані проводити посилену належну обачність і в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи", - йдеться в матеріалі.

Багато країн так званого Глобального Півдня, включаючи Індію, здебільшого дотримуються нейтралітету щодо агресії Росії проти України. Однак на саміті G7 зустрічі з кількома лідерами, яких Путін намагався залучити як союзників Росії, прповів президент України Зеленський.

Офіційні особи на умовах анонімності розповіли, що раніше цього місяця російське державне агентство попередило своїх колег в Індії про низку непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в сферах оборони, енергетики та транспорту, якщо FATF ухвалить нові заходи проти Росії.

У травні агентство закликало Індію "голосно" виступити проти будь-яких кроків України щодо включення Росії до "чорного списку" країн високого ризику, і заявило, що навіть потрапляння до меншого "сірого списку" спричинить труднощі.

В одному документі російське відомство назвало безпрецедентне призупинення діяльності країни FATF політизованим і незаконним, не згадуючи про те, що воно було відповіддю на вторгнення Путіна в Україну.

Однак внесення РФ до чорного списку FATF надзвичайно ускладнить цим країнам продовження ведення бізнесу з Росією.

Сектори, визначені Росією як ризиковані, є особливо чутливими в стратегічній частині партнерства з Індією. Росія є найбільшим постачальником зброї в Індію, хоча оборонні поставки зупинилися через відсутність платіжного механізму, який не порушує санкції США.

Також Індія закуповує дешеву російську нафту після того, як США та їхні союзники запровадили обмеження ціни, а Європа відмовилася від поставок.

До "сірого списку" FATF входять 23 країни, включаючи Албанію, Туреччину, Південну Африку та Об’єднані Арабські Емірати. У звіті МВФ за 2021 рік зазначалось, що потрапляння до "сірого списку", що супроводжується більш ретельними вимогами до моніторингу, призводить до "значного та статистично значущого скорочення припливу капіталу".

За словами джерел, високопоставлені російські чиновники листувалися зі своїми колегами в урядах-партнерах, просячи їх виступати проти будь-яких подібних пропозицій.

Росія попередила, що перебування в "сірому списку" ускладнить виконання зобов’язань щодо поставок зброї та інших проектів до Індії, розповів чиновник, обізнаний із ситуацією. За його словами, Москва неодноразово зверталася до Делі з проханням про допомогу на засіданнях спостережної організації після вторгнення.

У документі на початку травня Росія зазначила, що Індія користується "особливим авторитетом" у FATF, і, на жаль, Делі не виступив проти призупинення членства Росії в організації.

Нагадуємо:

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство Росії в організації.

У жовтні 2022 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти Росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF.

Національний банк звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити РФ з числа країн-членів та внести до чорного списку Групи.