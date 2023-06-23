На Николаевщине удалось частично восстановить орошение, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС

Управлению каналов реки Ингулец удалось сохранить насосное оборудование, несмотря на разрушение плотины Каховской ГЭС, благодаря чему в Николаевской области уже частично восстанавливается орошение.

Об этом сообщает агрохолдинг AGR Group (Agriculture & Grain Group).

"Управлению каналов реки Ингулец удалось сохранить насосное оборудование и вспомогательное электрооборудование главных насосных станций Ингулецкой и Явкинской оросительных систем", - говорится в сообщении.

"Несмотря на катастрофические последствия разрушения плотины Каховского водохранилища, в частности неконтролируемый разлив реки Ингулец, водоснабжение для орошения уже восстановлено", - отмечают в агрохолдинге.

Так, ООО "АТФ "Агро-Дило", входящее в структуру агрохолдинга A.G.R. Group, начало сезон полива сельхозкультур на территории Воскресенской территориальной общины Николаевской области, сообщила компания в фейсбуке.

Напоминаем:

Убытки мелиоративной системы из-за подрыва Каховской ГЭС достигли более 150 миллиардов.

Даже до подрыва оккупантами Каховской ГЭС, почти 5 млн га сельскохозяйственных земель в Украине нуждались в восстановлении систем мелиорации, для чего понадобится примерно 15 млрд долларов инвестиций.