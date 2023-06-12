Убытки мелиоративной системы из-за подрыва Каховской ГЭС достигли более 150 миллиардов

Убытки государственного имущества мелиоративных систем и каналов вследствие подрыва Каховской ГЭС достигли 150-160 млрд грн, однако точные данные будут определены после деоккупации территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Ведомство допускает, что мелиоративные системы после подрыва Каховской ГЭС будут разрушены или демонтированы оккупантами.

"Без восстановления источника водоснабжения говорить об орошаемом земледелии на юге Украины в ближайшее время невозможно", - указано в сообщении.

В Минагрополитики напомнили, что Каховское водохранилище было источником орошения для 94% систем в Херсонской, 74% - в Запорожской и 30% - в Днепропетровской областях. Каховское водохранилище было источником питания для 584 тыс. га земель, на которые подавали воду для орошения. В частности Каховский магистральный канал обслуживал 326 тыс. га, Северо-Крымский - 39,7 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Кроме того, ряд систем в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях осуществлял отдельный водозабор из Каховского водохранилища на общую площадь орошения 218,3 тыс. га.

Напоминаем:

Даже до подрыва оккупантами Каховской ГЭС, почти 5 млн га сельскохозяйственных земель в Украине нуждались в восстановлении систем мелиорации, для чего понадобится примерно 15 млрд долларов инвестиций.