Для полноценного восстановления орошения Украине нужно $15 миллиардов инвестиций – Минагро

В Украине почти 5 млн га сельскохозяйственных земель нуждаются в восстановлении систем мелиорации, для чего понадобится около 15 млрд долларов инвестиций.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Михаил Соколов во время форума "Комплексная реформа в секторе гидротехнической мелиорации Украины", передает Укринформ.

"Вот мы говорим, что нам где-то нужно будет (восстановить мелиоративные объекты – ред.) на 5 млн га. А инвестиции на гектар – это где-то 3 тыс долларов на гектар. Мы понимаем, что нужно примерно 15 млрд долларов. Разумеется, что у государства нет таких денег", - рассказал Соколов.

По его словам, для решения проблемы нехватки средств на восстановление и развитие оросительных систем разработан законопроект, который позволит государственным операторам привлекать инвестиции.

Советник министра добавил, что законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности" (№7577) уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Так, вместо госучреждений предполагается создать государственные некоммерческие предприятия, управляющие государственными объектами мелиорации. Такие предприятия могут получать кредиты и привлекать инвестиции. Также они могут перейти на долгосрочное финансовое планирование.

Соколов пояснил, что в управление будут передавать комплексы систем орошения, которые нельзя будет разделять. Также документ запрещает отчуждение государственных мелиоративных систем в пользу третьих лиц.

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Советник министра также отметил, что законопроект №7577 вводит двухставочный тариф на услуги оператора системы, который включает две составляющие - постоянную и переменную. В частности, тариф будет формироваться в зависимости от объема электроэнергии и других расходов на поставку и отвод воды.

Экономическая правда