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Порт Измаил за полгода превысил объем перевалки грузов за предыдущий год

Пятница, 23 июня 2023, 14:26 - Анастасия Жарикова

Измаильский морской порт за неполные 6 месяцев превысил объем перевалки за весь предыдущий год.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

"Сегодня, 22.06.2023, объем грузоперевалки Измаильского порта достиг 9 млн тонн", - говорится в сообщении АМПУ.

В госпредприятии подчеркнули, что это превышает показатель грузооборота за 2022 год, составивший 8,89 млн тонн.

Напоминаем:

Кабинет министров на заседании в пятницу, 26 мая, включил в территорию морского порта Измаил 5 земельных участков.

Морской порт Измаил во вторник, 9 мая, выполнил годовой план по грузопереработке.

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