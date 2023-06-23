Порт Измаил за полгода превысил объем перевалки грузов за предыдущий год
Пятница, 23 июня 2023, 14:26 -
Измаильский морской порт за неполные 6 месяцев превысил объем перевалки за весь предыдущий год.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.
"Сегодня, 22.06.2023, объем грузоперевалки Измаильского порта достиг 9 млн тонн", - говорится в сообщении АМПУ.
В госпредприятии подчеркнули, что это превышает показатель грузооборота за 2022 год, составивший 8,89 млн тонн.
Напоминаем:
Кабинет министров на заседании в пятницу, 26 мая, включил в территорию морского порта Измаил 5 земельных участков.
Морской порт Измаил во вторник, 9 мая, выполнил годовой план по грузопереработке.