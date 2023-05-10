Порт Ізмаїл виконав річний план з вантажопереробки в рекордний термін

Морський порт Ізмаїл на вівторок, 9 травня, виконав річний план з вантажопереробки.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України.

"Станом на 08.00 годину 9 травня морський порт Ізмаїл виконав річний план з вантажопереробки в обсязі 6 млн. 187 тис. тонн. Це рекордні за всю історію існування порту темпи виконання річних показників", – йдеться в повідомленні.

Найбільші обсяги з обробки вантажів продемонстрували оператори держпідприємство "Ізмаїльській морський торговельний порт" (2 млн 656,4 тис тонн), ПрАТ "Дунайсудноремонт" (1 млн. 289,5 тис. тонн), ПрАТ "ІРП "Дунайсудносервіс" (805,0 тис тонн).

У топі в номенклатурі вантажів морського порту Ізмаїл за обсягами перевантаження:

хлібні вантажі;

інша агропродукція (олія, шрот, соняшник);

катуни.

Потужності порту з експорту агропродукції збільшились завдяки введенню в дію причалів для вантажних операцій із зерновими та рослинною олією новими операторами терміналів: Дунайсудносервіс, Дунайсудноремонт, ІЦКК та за рахунок будівництва нового терміналу ТОВ СП "Нібулон".

"Збільшенню пропускної спроможності морського порту Ізмаїл, який сьогодні обробляє суттєву частку українського експорту, сприяло відновлення судноплавства у гирлі Бистре, збільшення акваторії МП Ізмаїл, та проведенні днопоглиблювальних робіт в акваторії порту.

Дунайський кластер – це ключовий альтернативний шлях експорто-імпортної логістики, який є пріоритетним для подальшого розвитку для ДП "АМПУ", - зазначив голова Адміністрації Юрій Литвин.

Економічна правда