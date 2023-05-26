Уряд розширив територію Ізмаїльського морського порту

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 26 травня, включив до території морського порту Ізмаїл 5 земельних ділянок.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни у додаток до розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1549 "Про межі території морського порту Ізмаїл", якими передбачено включення до меж території морського порту Ізмаїл 5 земельних ділянок, розташованих на території Старонекрасівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, відповідно до вимог статті 8 ЗУ "Про морські порти України", - написав він.

Нагадуємо:

Морський порт Ізмаїл на вівторок, 9 травня, виконав річний план з вантажопереробки.