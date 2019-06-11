За потерю 404 миллионов "Украэроруха" никто не ответил

За два года после краха "Платинум Банка" Министерство инфраструктуры так и не уволило руководителя госпредприятия "Украэрорух" Дмитрия Бабейчука за финансовые махинации.

Об этом говорится в материале журналистского расследования "Бигус Инфо".

"За считанные недели до краха" Платинум Банка "руководство госпредприятия" Украэрорух" закачало туда 160 миллионов гривень в придачу к размещенным ранее средствам. Все проверки обнаружили серьезные нарушения со стороны директора и его заместителей, однако за два года Министерство инфраструктуры так и не уволило директора Дмитрия Бабейчука", - отмечается в материале.

Как пояснил министр инфраструктуры Владимир Омелян, министерство имеет опыт в отдельных госпредприятиях, когда люди идут в суд и оспаривают свое увольнение.

"Поскольку стопроцентных правовых оснований, по мнению Госсекретаря Министерства инфраструктуры, не было, то это увольнение не произошло", - пояснил Омелян.

Таким образом министр прокомментировал, почему директора ГП "Украэрорух" Дмитрия Бабейчука не уволили с должности даже после того, как такое освобождение согласовал председатель Киевской ОГА. Свое согласие в ОГА предоставили еще в начале июня 2017 года. Но Государственный секретарь увольнять Бабейчука передумал.

Напомним, что "Платинум Банк" официально признали неплатежеспособным 10 января 2017. На тот момент в этом банке "Украэрорух" держало 404 млн грн.

Последние два транша, в общем - на 160 млн грн, руководство перечислило в "Платинуму" 28 ноября и 29 декабря 2016 года. То есть за 44 и 13 дней до краха банка.

Однако отмечается, что в то время проблемы "Платинум Банка" уже были широко известными. В частности, благодаря судебным искам мобильного оператора МТС (Vodafone), который требовал у "Платинума" вернуть ему 250 млн грн депозита, а в Нацбанке - признать "Платинум" проблемным.

Кроме того, в то время Мининфраструктуры уже официально рекомендовало подведомственным госпредприятиям выводить деньги из коммерческих банков в государственные.

Соответствующие внутренние приказы и даже графики вывода средств были и в ГП "Украэрорух". Однако несмотря на это, предприятие укачало в "Платинум" еще больше денег.

Депозит 29 декабря-2016, на 70 млн грн, согласовал замдиректора "Украэроруха" Сергей Гомболевский. Тогда он объяснил это тем, что "Платинум" предложил выгодный депозит с высокими процентами на праздничный период - с 29 декабря 2016 по 10 января 2017 года. Однако именно в тот день, когда "Украэрорух" должен был получить средства назад, НБУ признал "Платинум" неплатежеспособным.

В распоряжении BIHUS.Info также аудиозапись заседания Совета предприятия 23 марта 2017, на котором Гомболевский говорит: "Я отвечаю за 70 миллионов. И я думаю, что Дмитрий Георгиевич (Бабейчук - ред.) тоже, в принципе, может этот вопрос прояснить. Он тоже был участником этого процесса".

Кроме того, на этой же аудиозаписи Гомболевский говорит, что транзакция была согласована с Министерством инфраструктуры.

Впрочем, Омелян любое согласование отрицает.

"Это - точно неправда. И я удивлен слышать такое заявление, потому что Министерству запрещено вмешиваться в хозяйственную деятельность "Украэроруха". Давали бы мы согласие или нет - они сами ответственны за свои действия", - сказал министр.

Сам Гомболевский теперь говорит, что не помнит таких своих слов на заседании Совета предприятия.

Директор предприятия Дмитрий Бабейчук отметил, что не согласовывал таких действий.

"Честно говоря, я - не согласовывал. А кто там ... Принимали решение тогда, когда меня не было в Киеве ", - сказал он.

Все служебные проверки и расследования в 2017 году выявили нарушения со стороны руководства "Украэроруха".

В 2018 году нарушения обнаружила также Счетная палата. К дисциплинарной ответственности рекомендовали привлечь директора Бабейчука и его заместителей: Гомболевского, Касьяненко (лично согласовывал депозит на 90 млн грн в ноябре-2017) и Татьяну Блидченко.

В результате выговоры получили Гомболевский и Касьяненко, но смогли отменить их через суд.

Позже Касьяненко уволили по сокращению должности, но он восстановился через суд.

Сегодня Гомболевский работает в должности и. о. замдиректора по хозяйственным вопросам.

Блидченко возглавляет финансовую службу в аэропорт "Борисполь".

Уволенным считается только Касьяненко - в начале 2019 он же проиграл свое дело в Верховном Суде. Но и он продолжает работать в "Украэрорух" - советником по организационным вопросам.

Бабейчук недавно подал заявление на увольнение - по состоянию здоровья. Это произошло в тот же день, когда к нему подошли за комментарием журналисты BIHUS.Info. Отмечается, что разговор с журналистами состоялась утром 4 июня, а заявление на увольнение директор подал после обеда. О таком своем намерении он утром не оговорился.

Кабинет министров согласовал увольнение Бабейчука 5 июня. По состоянию на день выхода этого материала временно исполняющим обязанности директора является Александр Доценко.

Между тем, еще с 2017 года правоохранительные органы расследуют сразу три уголовных производства из-за потери "Украэрорухом" 404 млн грн. Два из них расследует полиция, еще одно - НАБУ. Два из этих производств сейчас находятся в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Однако работники предприятия утверждают, что правоохранители их не допрашивали. То же самое со своей стороны говорит и министр инфраструктуры.

Напомним, в феврале 2017 года предприятия Мининфраструктуры потеряли в "Платинум Банке" более 400 млн гривень.