Фонд гарантування судиться з Рожковою і екскерівниками Платинум Банку за 1,5 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов в Госпсуд Києва до колишніх членів правління та наглядової ради Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн.

Про це повідомляє Finbalance.

Зазначається, що серед відповідачів - Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, нинішній перший заступник голови НБУ), Костянтин Смольський (екс-голова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (екс-голова наглядово ради) та інші.

За даними Фонду, обсяг вимог кредиторів Платинум Банку, який визнали неплатоспроможним у січні 2017 року, - 7,04 млрд грн, оціночна вартість ліквідаційної маси - 1,94 млрд грн, а сума недостатності майна банку для задоволення вимог кредиторів - 5,1 млрд грн.

На 1 червня 2020 року вкладникам Платинум Банку в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 4,82 млрд грн (98,6% запланованих виплат).

У ФГВФО обґрунтовують позов тим, що екс-посадовці Платинум Банку, "внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків, що виразилося в прийнятті необгрунтованих рішень", завдали збитків банку в розмірі 1,48 млрд грн, який складається з сум неповернених і списаних у збиток кредитних коштів.

Як вважають у Фонді, серед таких рішень були як кредитування деяких компаній, так і "завідомо збиткові активні операції": продовження кінцевих термінів повернення кредитних коштів (які не були повернуті банку); перенесення термінів сплати відсотків зі зменшенням ставки за користування кредитними коштами тощо.

У Фонді також вважають, що вчинення таких дій призвело до відсутності в банку коштів для виконання зобов'язань перед вкладниками і кредиторами, порушення нормативів НБУ, банкрутства Платинум Банку, заподіяння шкоди банку, вкладникам та іншим кредиторам, в т.ч. Фонду.

17 червня Госпсуд дав Фонду гарантування п'ять днів на усунення недоліків позовної заяви, у тому числі - обґрунтування підстав для об'єднання позовних вимог.

Нагадаємо:

У січні 2017 року Правління Національного банку прийняло рішення про віднесення ПАТ "Платинум Банк" до категорії неплатоспроможних.

У жовтні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законним виведення з ринку "Платинум Банку".