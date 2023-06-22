Россия пыталась "Кинжалами" атаковать дамбу в Кривом Роге - Подоляк

Россия рассматривает масштабный теракт на юго-востоке Украины с целью создания безлюдной "санитарной зоны", и с этой целью пыталась атаковать "Кинжалами" дамбу в Кривом Роге.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня", - написал он 22 июня в Twitter.

"К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге", - добавил он.

Подоляк напомнил, что сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны.

"Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира. Красные линии должны быть начерчены, последствия - анонсированы. Не завтра. Сегодня", - подчеркнул он.

Напоминаем:

21 июня начальник разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне заминировали пруд-охладитель Запорожской АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает минирование пруда-охладителя ЗАЭС, но заявляет, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что РФ рассматривает теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Дамба в Кривом Роге уже подвергалась обстрелам оккупантов в 2022 году. В середине сентября россияне ударили по дамбе и повредили два шлюза. Из-за этого произошла утечка воды объемом 240 кубов в секунду. В реке Ингулец уровень воды поднялся более чем на 2 метра. Также была угроза, что два района города, в которых живет 150 тысяч человек, просто смоет водой.