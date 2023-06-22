МАГАТЭ не подтвердило минирование пруда-охладителя ЗАЭС, но мины есть в других местах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтверждает минирование пруда-охладителя ЗАЭС, но заявляет, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

"Во время визита генерального директора, включая пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал службы безопасности (руководится российскими оккупантами - ЭП), были с оборонной целью", – говорится. в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что оценка Агентства этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта "не оказывают существенного влияния". За этой проблемой продолжают следить с большим вниманием.

"Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции очень хрупкая. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезные трудности для этой обширной атомной электростанции.

Теперь, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами", – добавил Гросси.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, вероятно, готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, в том числе заминирован пруд-охладитель.

Экономическая правда