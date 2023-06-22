ПриватБанк возобновил обмен валют для физических лиц, говорит - без ограничений

ПриватБанк снова осуществляет валютно-обменные операции в кассах банка для физических лиц согласно обновленным требованиям НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, согласно обновленным нормам и правилам, принимаются все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения, пригодные для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот и их номинала.

Признаков "значительного повреждения" в банке не назвали.

Напоминаем:

Ранее, с 20 июня, ПриватБанк также возобновил операции с наличной иностранной валютой через сеть терминалов самообслуживания, включая услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки валют.

Государственный ПриватБанк остановил прием доллара и евро в своих терминалах с 29 мая. В банке не объяснили, намерены ли возобновить эту услугу позже, как и причины, по которым ее перестали предоставлять.

В то же время, по данным источников, проблема заключалась в том, что клиенты часто закачивали в терминал старые купюры.

По крайней мере, такую версию озвучил член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

20 июня Национальный банк сообщил, что отменил требования по частично поврежденным банкнотам и ужесточил требования к банкам и небанковским обменникам в связи с частыми случаями, когда у украинцев отказывались принимать старые или изношенные банкноты долларов.

Как отметили в Нацбанке, со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны осуществляться валютно-обменные операции. Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену.

Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций Нацбанк запретил устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.