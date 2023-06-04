ПриватБанк прекратил прием долларов и евро в своих терминалах - СМИ

Государственный ПриватБанк с 29 мая остановил прием доллара и евро в своих терминалах.

Об этом сообщает информационный портал "Минфин" со ссылкой на пресс-службу банка.

Отмечается, что сейчас в терминалах самообслуживания отсутствует возможность проведения операции валютообмена, пополнения валютных карт, валютных депозитов, погашения валютных кредитов.

Для того, чтобы провести соответствующие операции клиенты могут обратиться в кассу отделения банка

"До сих пор Приват был единственным банком, который предоставлял клиентам такую услугу. В банке не объяснили, намерены ли возобновить эту услугу позже, как и причин, по которым ее перестали предоставлять", - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что проблема заключается в том, что клиенты часто закачивали в терминал старые купюры.

"Мы такой функционал в своих киосках запустили в 2020 году и через два месяца закрыли. Причина - старые купюры. К сожалению, кроме как на инкассо девать их некуда. Результат: два месяца посмотрели, что с рынка собираем и закрыли этот сервис", - пояснил "Минфину" член правления Ощадбанка (ответственный за розничный бизнес) Антон Тютюн.

ВІДЕО ДНЯ

Экономическая правда.