Uklon объявил о выходе на рынок Узбекистана

Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon выходит на рынок Узбекистана - с конца июня сервис будет работать в Ташкенте.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

"В Узбекистане Uklon будет предоставлять современное решение для онлайн-заказа авто, включающее Uklon App - приложение для пассажиров и Uklon Driver App - приложение для водителей", - говорится в сообщении.

Также компания будет предоставлять сервис доставки.

"В 2023 году начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. Более того, верим что украинский продукт и наши ценности, позволят занять весомую долю рынка в новой стране", - заявил соучредитель Uklon Сергей Смусь.

Сейчас сервис работает в 27 городах Украины, мобильное приложение Uklon загрузили более 12 миллионов раз.

Напомним:

В мае Uklon объявил о выходе на рынок Азербайджана.

Ранее сообщалось, что украинский сервис вызова такси Uklon планирует в ближайшее время начать работу в двух странах.

Экономическая правда