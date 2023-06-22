Uklon объявил о выходе на рынок Узбекистана
Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon выходит на рынок Узбекистана - с конца июня сервис будет работать в Ташкенте.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
"В Узбекистане Uklon будет предоставлять современное решение для онлайн-заказа авто, включающее Uklon App - приложение для пассажиров и Uklon Driver App - приложение для водителей", - говорится в сообщении.
Также компания будет предоставлять сервис доставки.
"В 2023 году начали нашу экспансию в другие страны, потому что уверены, что можем конкурировать с глобальными игроками. Более того, верим что украинский продукт и наши ценности, позволят занять весомую долю рынка в новой стране", - заявил соучредитель Uklon Сергей Смусь.
Сейчас сервис работает в 27 городах Украины, мобильное приложение Uklon загрузили более 12 миллионов раз.
Напомним:
В мае Uklon объявил о выходе на рынок Азербайджана.
Ранее сообщалось, что украинский сервис вызова такси Uklon планирует в ближайшее время начать работу в двух странах.
Экономическая правда