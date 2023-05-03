Uklon объявил о выходе на рынок Азербайджана

Украинский онлайн-сервис вызова авто Uklon выходит на рынок Азербайджана.

Об этом сообщил в Facebook CTO и сооснователь Uklon Виталий Дятленко.

"Uklon выходит на международный рынок.

Начинаем мы с теплой и очень дружественной для нас страны - Азербайджана. Отныне жители Баку смогут пользоваться современным сервисом для онлайн-заказа авто", - написал он.

По его словам, выход на новый рынок состоялся при поддержке известной в Азербайджане онлайн-платформы Umico.

"Кэшбек до 100% на вашу первую поездку. Также вы будете получать кэшбек 1,5% на каждую следующую поездку! Путь за вами - выбор за вами!", - говорится в рекламе Uklon в Азербайджане.

Сервис будет работать в столице страны Баку.

В Азербайджане Uklon будет предоставлять решение для онлайн-заказа авто, включающее Uklon App - приложение для пассажиров и Uklon Driver App - приложение для водителей, говорится в пресс-релизе.

Ранее, в 2017 году, Uklon попытался запустить проект в столице Грузии Тбилиси, но уже в 2018 году из-за большой конкуренции компания отказалась развивать это направление и решила сосредоточиться исключительно на украинском рынке.

В декабре 2021 года Uklon вышла на рынок Молдовы, но из-за начала войны и проблем с компанией-партнером в марте 2022 года это направление компания закрыла.

Напомним:

Ранее сообщалось, что украинский сервис вызова такси Uklon планирует в ближайшее время начать работу в двух странах - возможно, уже в апреле.

Экономическая правда