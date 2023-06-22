В столичном метро возобновили работу сервиса оплаты проезда по qr-кодам
Четверг, 22 июня 2023, 11:15 -
Работу сервиса оплаты проезда в киевском метро разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой", восстановили.
Об этом сообщает КГГА.
"Для устранения неисправности специалисты КП "ГИВЦ" проводили ремонтные работы в течение вчерашнего дня и прошлой ночью", - говорится в сообщении.
Сейчас оплатить проезд можно:
- транспортной карточкой
- qr-билетом
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
- бесконтактной банковской карточкой
- мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.
Напомним:
В среду вечером сообщалось, что в Киевском метрополитене временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".
В Киеве накануне на станциях метро из-за повреждения внешних коммуникаций не работали комплексы самообслуживания.
Экономическая правда