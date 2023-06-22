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В столичном метро возобновили работу сервиса оплаты проезда по qr-кодам

Четверг, 22 июня 2023, 11:15 - Алексей Павлыш

Работу сервиса оплаты проезда в киевском метро разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой", восстановили.

Об этом сообщает КГГА.

"Для устранения неисправности специалисты КП "ГИВЦ" проводили ремонтные работы в течение вчерашнего дня и прошлой ночью", - говорится в сообщении.

Сейчас оплатить проезд можно:

  • транспортной карточкой
  • qr-билетом
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
  • бесконтактной банковской карточкой
  • мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним:

В среду вечером сообщалось, что в Киевском метрополитене временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".

В Киеве накануне на станциях метро из-за повреждения внешних коммуникаций не работали комплексы самообслуживания.

Экономическая правда

Киев метрополитен
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