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В столичном метро возникла проблема с оплатой проезда qr-кодами и билетами

Среда, 21 июня 2023, 19:04 - Анастасия Жарикова

В Киевском метрополитене временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

Отмечается, что все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме. Это:

  • транспортная карта
  • бесконтактная банковская карта
  • мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

Напоминаем:

В Киеве накануне на станциях метро из-за повреждений внешних коммуникаций не работали комплексы самообслуживания.

Экономическая правда

Киев метрополитен
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Экономическая правда
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