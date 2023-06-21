В столичном метро возникла проблема с оплатой проезда qr-кодами и билетами
Среда, 21 июня 2023, 19:04 -
В Киевском метрополитене временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой".
Об этом сообщает пресс-служба КГВА.
Отмечается, что все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме. Это:
- транспортная карта
- бесконтактная банковская карта
- мобильные приложения ApplePay и Google Pay.
Напоминаем:
В Киеве накануне на станциях метро из-за повреждений внешних коммуникаций не работали комплексы самообслуживания.
Экономическая правда