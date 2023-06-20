В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания

Любимый бренд финансирует российский терроризм? ChatGPT предлагает альтернативы Искусственный интеллект помог ЭП заменить шесть крупнейших компаний, которые работают в РФ. Как это работает? (укр)

Российский ВПК наращивает обороты. Откуда деньги и кто помогает РФ строить ракеты? Чтобы помешать агрессору, нужно сильнее ударить по доходам и обрезать "руку помощи" от дружественных РФ стран и компаний, которых до сих пор немало в ЕС и США. За счет чего российский ВПК наращивает мощности? (укр)