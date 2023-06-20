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В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания

Вторник, 20 июня 2023, 09:27 - Алексей Павлыш

В Киеве на станциях метро из-за повреждения внешних коммуникаций временно не работают комплексы самообслуживания.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"Профильные специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Как пояснили в метрополитене, сейчас оплатить проезд можно:

  • транспортной карточкой
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
  • бесконтактной банковской карточкой
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

Экономическая правда

Киев метрополитен
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