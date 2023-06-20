В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Вторник, 20 июня 2023, 09:27 -
В Киеве на станциях метро из-за повреждения внешних коммуникаций временно не работают комплексы самообслуживания.
Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
"Профильные специалисты уже работают над оперативным восстановлением работы оборудования. О полном восстановлении работы терминалов сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.
Как пояснили в метрополитене, сейчас оплатить проезд можно:
- транспортной карточкой
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
- бесконтактной банковской карточкой
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Экономическая правда