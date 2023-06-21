Отключение света в Киеве произошло из-за повреждения сетей в Винницкой области – Минэнерго

По оперативным данным, повреждения сетей в Винницкой области привели к масштабной аварии, в результате чего были обесточены 100 тысяч потребителей в Киеве и области.

Об этом заявили в Минэнерго.

Отмечается, что причины аварии уточняются.

Также второй раз на этой неделе из-за аварийной ситуации в сетях оператора системы передачи на территории Украины произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдовой.

"Кроме того, выключалась высоковольтная линия оператора системы электропередачи в Черновицкой области. Причины выясняются", - добавили в министерстве.

При этом из планового ремонта вышел очередной блок тепловой генерации мощностью в 100 МВт.

Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается, напомнили в Минэнерго. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей, дефицита нет, заверили в министерстве.

Там добавили, что ночью враг нанес очередной дроновой удар по территории Украины - повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

В то же время из-за грозового шторма и вызванных им технологических нарушений обесточивались потребители в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. В результате плотных обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Всего за сутки энергетики вернули свет для более 14 тысяч абонентов в прифронтовых и приграничных областях. Подавляющее большинство из них - потребители в Донецкой и Сумской областях", - говорится в сообщении.

Относительно последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС - продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Так, на Николаевщине полностью запитаны все бытовые потребители, которые были обесточены из-за подтопления.

В Херсоне запитали более 400 потребителей. В области - почти 1000 абонентов.

"Всего в городе и области из-за подтопления еще остаются без света более 13 тысяч абонентов. Также в области энергетики смогли запитать населенный пункт, который был обесточен еще в период оккупации", - отчитываются в министерстве.

Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 100 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

В "Укрэнерго" заявили, что причина технического сбоя в работе оборудования, который привел к необходимости применения экстренных отключений в Киеве и области, выясняется.

"Энергоснабжение для потребителей было восстановлено "Укрэнерго" через час после инцидента. Сейчас ремонтные бригады продолжают восстановительные работы", - отчитываются в госкомпании.

"Но первоочередная причина сбоя - это повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян. Ремонты продолжаются постоянно на всех поврежденных объектах. Но есть скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда через длительное время после атак.

Например, то, что сразу после ракетного удара было микротрещиной далеко от эпицентра, за несколько месяцев работы под нагрузкой превращается в значительное повреждение и требует дополнительного времени ремонтов. Поэтому риски нарушения в работе оборудования остаются", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним:

В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева были экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

В ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях в Бучанском районе Киевской области по той же причине.

Позже в "Укрэнерго" заявили о восстановлении питания всех потребителей Киева и области.

Экономическая правда