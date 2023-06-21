В ряде районов Киева и области экстренные отключения из-за аварии
В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Подчеркивается, что отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.
О времени восстановления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.
В ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях в Бучанском районе Киевской области по той же причине.
Перед этим в Киевской городской военной администрации сообщили, что на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация.
"По Киеву отключено 100 тыс потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется. Следите за следующими сообщениями", - добавили в КГГА.
Между тем в "Киевпастрансе" заявили о задержке движения троллейбусов и трамваев из-за отсутствия напряжения контактной сети.
Экономическая правда