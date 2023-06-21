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В ряде районов Киева и области экстренные отключения из-за аварии

Среда, 21 июня 2023, 10:54 - Алексей Павлыш

В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Подчеркивается, что отключения применяются из-за системной аварии в энергосистеме.

О времени восстановления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.

В ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях в Бучанском районе Киевской области по той же причине.

Перед этим в Киевской городской военной администрации сообщили, что на сетях НЭК "Укрэнерго" возникла аварийная ситуация.

"По Киеву отключено 100 тыс потребителей. Причина и сроки ликвидации аварийной ситуации уточняется. Следите за следующими сообщениями", - добавили в КГГА.

Между тем в "Киевпастрансе" заявили о задержке движения троллейбусов и трамваев из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Экономическая правда

Киев электроэнергия энергетика ДТЭК
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