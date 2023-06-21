"Укрэнерго" вернуло электроэнергию всем потребителям Киева и области

В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе, в некоторых районах Киева и Киевской области применили экстренные отключения. Позже в "Укрэнерго" заявили о восстановлении питания всех потребителей Киева и области.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"В высоковольтных сетях центрального региона НЭК "Укрэнерго" возникли осложнения в работе.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в некоторых районах Киева и Киевской области, продолжается ликвидация последствий аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергопитания.

В "Укрэнерго" добавили, что продолжается ликвидация технической аварийной ситуации - восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов.

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В ДТЭК сообщили, что по состоянию на 11:20 в Киевской области отменены экстренные отключения - все потребители со светом.

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"Укрэнерго" возобновило питание всех потребителей Киева и области. Продолжаются ремонтные работы.

В ДТЭК также заявили, что по состоянию на 11:40 в столице отменены экстренные отключения, все потребители со светом.

Напомним:

В части Шевченковского, Святошинского, Соломенского, Голосеевского и Подольского районов Киева происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

В ДТЭК также сообщили об экстренных отключениях в Бучанском районе Киевской области по той же причине.

Экономическая правда