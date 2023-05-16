Как ФЛПы будут возвращаться к довоенной 5-процентной ставке налога

До початку великої війни ІТ-фахівці – платники єдиного податку (ФОП-ІТ) у більшості перебували на спрощеній системі оподаткування як платники єдиного податку (ЄП) третьої групи і сплачували ЄП за ставкою 5%.

Однак війна внесла корективи в податкову політику держави, що, безумовно, вплинуло і на ІТ-галузь. Трохи ретроспективи.

Ніяких лімітів – плати менше

Мова йде про спеціальний (пільговий) податково-правовий режим, який повинен був діяти протягом всього період воєнного стану.

Одразу зазначу, що я аналізую спеціальну спрощену систему оподаткування тільки в контексті її застосування ФОП-ІТ.

Цей режим оподаткування був запроваджений навесні 2022 року. З 1 квітня 2022 року платники ЄП могли перейти на застосування спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Основні переваги, які надає ФОП-ІТ спеціальна спрощена система оподаткування:

– сплачувати ЄП за ставкою 2% замість ставки 5%;

– відсутність будь-яких лімітів за обсягами річного доходу для перебування на спрощеній системі оподаткування як платник ЄП.

Первинний задум полягав у тому, щоб така система оподаткування існувала протягом усього періоду воєнного стану. Однак профільний комітет Верховної Ради розглядає проєкт закону №8401, який передбачає скасування ставки податку 2% та податкових пільг з 1 липня 2023 року.

Що з принципом стабільності

Принцип стабільності податкового законодавства об’єктивно унеможливлює належне запровадження з 1 липня 2023 року пропонованих законопроєктом змін. Вимоги стабільності прості та зрозумілі:

– не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;

– не змінювати податки, їх ставки, а також податкові пільги протягом бюджетного року.

Ми також повинні зважати на актуальну судову практику. Зокрема – на закріплені в постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 19 квітня 2022 року (справа №816/687/16) правові позиції, які фактично зняли "абсолютність" податково-правового принципу стабільності.

Питання навіть не в тому, щоб сплачувати ЄП за ставкою 5% замість 2%. Більшість ФОП-ІТ не бачать у цьому принципової проблеми. Більше того, усвідомлюючи значення додаткових податкових надходжень до відповідних бюджетів, не стали б влаштовувати holy wars за різницю в розмірі 3%.

Принципово важливо забезпечити плавний та послідовний перехід на довоєнну спрощену систему оподаткування без будь-яких ризиків для таких платників ЄП.

Що з лімітами річного доходу

Для платників ЄП за ставкою 2% не діють річні ліміти за обсягом доходу. Відповідно, для перебування на спрощеній системі платники ЄП за ставкою 2% не повинні стежити за тим, щоб не переступити за обмеження обсягів доходу.

Як тоді бути платникам ЄП за ставкою 2%, коли вони посеред року перейдуть на сплату ЄП за довоєнною ставкою в розмірі 5%? Облік ліміту для них "запускатиметься" тільки з 1 липня 2023 року чи до розрахунку лімітів за обсягами доходів застосовуватиметься і період перебування на ставці ЄП 2%, тобто дохід, отриманий з 1 січня 2023 року по 1 липня 2023 року?

Законопроєкт №8401 не конкретизує це питання. Більше того, є побоювання, що податкові органи будуть вести мову про встановлення точки відліку для граничних обсягів доходу задніми числами, тобто з 1 липня 2023 року.

Наприклад, ФОП-ІТ з 1 січня 2023 року по 1 липня 2023 року надав послуг на загальну суму 8 млн грн. У такому випадку відповідний ФОП-ІТ з 1 липня 2023 року не зможе перейти на сплату ЄП за ставкою 5%.

Таким чином, низка ФОП-ІТ через об’єктивну неможливість заздалегідь правильно організувати податкове планування та розрахунки із своїми контрагентами має цілком реальні ризики вийти за межі лімітів для третьої групи платників ЄП, які у 2023 році становлять 7 818 900 грн доходу на рік.

Це призведе до переходу таких ФОП-ІТ на загальну систему оподаткування, що створює ризики виходу таких ФОП-ІТ в платіжно-розрахунковий "інвіз".

Мова йде про потенційну можливість відкриття рахунків чи бізнес-акаунтів у юрисдикціях, які не обмінюються податковою інформацією у форматі CRS з подальшим ухиленням такими ФОП-ІТ від оподаткування.

Як бути з новоствореними ФОП-ІТ

Особливої актуальності питання правильного переходу з 2% на 5% ЄП набуває для новостворених ФОП-ІТ. При реєстрації ФОП-ІТ через застосунок "Дія" платник спочатку обирає ставку ЄП 5%.

Потім ФОП-ІТ може через електронний кабінет платника податків подати заяву про перехід на застосування 2-відсоткової ставки ЄП. Тут принципово важливо, щоб такий ФОП-ІТ був зареєстрований платником ЄП третьої групи за ставкою 5% і тільки після цього переходив на застосування ставки 2%.

Чому це важливо

Законопроєкт №8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Як бути у випадку, якщо в перші десять днів після державної реєстрації ФОП-ІТ спочатку через "Дію" подав заяву на застосування ставки ЄП 5%, а потім через електронний кабінет платника податків подав заяву про перехід на ставку ЄП 2%? Чи завжди податкова з технічної точки зору спочатку реєструє особу платником ЄП за ставкою 5%, а потім здійснює перехід на ставку 2%?

Зараз упевненості в тому, як це відбувається, немає. Ба більше, є закономірні сумніви з приводу того, чи відбувається попередня реєстрація особи спочатку як платника ЄП за ставкою 5% з подальшим переходом на ставку 2%.

Такі сумніви обумовлюються роз’ясненнями податкової: "Враховуючи те, що нормами ПКУ для новоствореної фізичної особи – підприємця передбачено подання протягом десяти днів з дня її державної реєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5% доходу, так і за ставкою 2% доходу, то особа, яка протягом десяти днів з дня її державної реєстрації подала дві заяви – щодо застосування ставки 5% доходу, а потім 2% доходу (або навпаки), буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначеною в заяві, яка подана останньою".

Отже, цілком можливо, що новостворені ФОП-ІТ, які були зареєстровані після 1 квітня 2022 року, починаючи з 1 липня 2023 року будуть переведені на загальну систему оподаткування зі сплатою 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Таким чином, перехід з 1 липня 2023 року на довоєнну спрощену систему оподаткування може виявитися для ФОП-ІТ сюрпризом. Щоб уникнути правової невизначеності, діяти на випередження мав би законодавець.

Якщо найближчим часом зазначені ризики не будуть нівельовані нормотворцем, то естафета щодо запобігання ризикам перейде до ФОП-ІТ, які або заздалегідь перейдуть на сплату ЄП за ставкою 5% шляхом подання заяви в червні 2023 року, або перейдуть на загальну систему оподаткування через відсутність конкретики в питанні застосування лімітів щодо обсягів доходів у 2023 році.