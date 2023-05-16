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Как ФЛПы будут возвращаться к довоенной 5-процентной ставке налога

Как ФЛПы будут возвращаться к довоенной 5-процентной ставке налога

Какие риски для предпринимателей могут возникнуть в случае принятия закона о возврате к старым налоговым ставкам в середине года? (укр)
Вторник, 16 мая 2023, 08:11
Сергей Брояков
советник налоговой и бухгалтерской практики компании Bona Lex

До початку великої війни ІТ-фахівці – платники єдиного податку (ФОП-ІТ) у більшості перебували на спрощеній системі оподаткування як платники єдиного податку (ЄП) третьої групи і сплачували ЄП за ставкою 5%.

Однак війна внесла корективи в податкову політику держави, що, безумовно, вплинуло і на ІТ-галузь. Трохи ретроспективи.

Ніяких лімітів – плати менше

Мова йде про спеціальний (пільговий) податково-правовий режим, який повинен був діяти протягом всього період воєнного стану.

Одразу зазначу, що я аналізую спеціальну спрощену систему оподаткування тільки в контексті її застосування ФОП-ІТ.

Цей режим оподаткування був запроваджений навесні 2022 року. З 1 квітня 2022 року платники ЄП могли перейти на застосування спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Основні переваги, які надає ФОП-ІТ спеціальна спрощена система оподаткування:

– сплачувати ЄП за ставкою 2% замість ставки 5%;

– відсутність будь-яких лімітів за обсягами річного доходу для перебування на спрощеній системі оподаткування як платник ЄП.

Первинний задум полягав у тому, щоб така система оподаткування існувала протягом усього періоду воєнного стану. Однак профільний комітет Верховної Ради розглядає проєкт закону №8401, який передбачає скасування ставки податку 2% та податкових пільг з 1 липня 2023 року.

Що з принципом стабільності

Принцип стабільності податкового законодавства об’єктивно унеможливлює належне запровадження з 1 липня 2023 року пропонованих законопроєктом змін. Вимоги стабільності прості та зрозумілі:

– не змінювати елементи податку пізніше, ніж за шість місяців до початку нового бюджетного періоду;

– не змінювати податки, їх ставки, а також податкові пільги протягом бюджетного року.

Ми також повинні зважати на актуальну судову практику. Зокрема – на закріплені в постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 19 квітня 2022 року (справа №816/687/16) правові позиції, які фактично зняли "абсолютність" податково-правового принципу стабільності.

Питання навіть не в тому, щоб сплачувати ЄП за ставкою 5% замість 2%. Більшість ФОП-ІТ не бачать у цьому принципової проблеми. Більше того, усвідомлюючи значення додаткових податкових надходжень до відповідних бюджетів, не стали б влаштовувати holy wars за різницю в розмірі 3%.

Принципово важливо забезпечити плавний та послідовний перехід на довоєнну спрощену систему оподаткування без будь-яких ризиків для таких платників ЄП.

Що з лімітами річного доходу

Для платників ЄП за ставкою 2% не діють річні ліміти за обсягом доходу. Відповідно, для перебування на спрощеній системі платники ЄП за ставкою 2% не повинні стежити за тим, щоб не переступити за обмеження обсягів доходу.

Як тоді бути платникам ЄП за ставкою 2%, коли вони посеред року перейдуть на сплату ЄП за довоєнною ставкою в розмірі 5%? Облік ліміту для них "запускатиметься" тільки з 1 липня 2023 року чи до розрахунку лімітів за обсягами доходів застосовуватиметься і період перебування на ставці ЄП 2%, тобто дохід, отриманий з 1 січня 2023 року по 1 липня 2023 року?

Законопроєкт №8401 не конкретизує це питання. Більше того, є побоювання, що податкові органи будуть вести мову про встановлення точки відліку для граничних обсягів доходу задніми числами, тобто з 1 липня 2023 року.

Наприклад, ФОП-ІТ з 1 січня 2023 року по 1 липня 2023 року надав послуг на загальну суму 8 млн грн. У такому випадку відповідний ФОП-ІТ з 1 липня 2023 року не зможе перейти на сплату ЄП за ставкою 5%.

Таким чином, низка ФОП-ІТ через об’єктивну неможливість заздалегідь правильно організувати податкове планування та розрахунки із своїми контрагентами має цілком реальні ризики вийти за межі лімітів для третьої групи платників ЄП, які у 2023 році становлять 7 818 900 грн доходу на рік.

Це призведе до переходу таких ФОП-ІТ на загальну систему оподаткування, що створює ризики виходу таких ФОП-ІТ в платіжно-розрахунковий "інвіз".

Мова йде про потенційну можливість відкриття рахунків чи бізнес-акаунтів у юрисдикціях, які не обмінюються податковою інформацією у форматі CRS з подальшим ухиленням такими ФОП-ІТ від оподаткування.

Як бути з новоствореними ФОП-ІТ

Особливої актуальності питання правильного переходу з 2% на 5% ЄП набуває для новостворених ФОП-ІТ. При реєстрації ФОП-ІТ через застосунок "Дія" платник спочатку обирає ставку ЄП 5%.

Потім ФОП-ІТ може через електронний кабінет платника податків подати заяву про перехід на застосування 2-відсоткової ставки ЄП. Тут принципово важливо, щоб такий ФОП-ІТ був зареєстрований платником ЄП третьої групи за ставкою 5% і тільки після цього переходив на застосування ставки 2%.

Чому це важливо

Законопроєкт №8401 передбачає, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату ЄП за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважатимуться такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Як бути у випадку, якщо в перші десять днів після державної реєстрації ФОП-ІТ спочатку через "Дію" подав заяву на застосування ставки ЄП 5%, а потім через електронний кабінет платника податків подав заяву про перехід на ставку ЄП 2%? Чи завжди податкова з технічної точки зору спочатку реєструє особу платником ЄП за ставкою 5%, а потім здійснює перехід на ставку 2%?

Зараз упевненості в тому, як це відбувається, немає. Ба більше, є закономірні сумніви з приводу того, чи відбувається попередня реєстрація особи спочатку як платника ЄП за ставкою 5% з подальшим переходом на ставку 2%.

Такі сумніви обумовлюються роз’ясненнями податкової: "Враховуючи те, що нормами ПКУ для новоствореної фізичної особи – підприємця передбачено подання протягом десяти днів з дня її державної реєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5% доходу, так і за ставкою 2% доходу, то особа, яка протягом десяти днів з дня її державної реєстрації подала дві заяви – щодо застосування ставки 5% доходу, а потім 2% доходу (або навпаки), буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначеною в заяві, яка подана останньою".

Отже, цілком можливо, що новостворені ФОП-ІТ, які були зареєстровані після 1 квітня 2022 року, починаючи з 1 липня 2023 року будуть переведені на загальну систему оподаткування зі сплатою 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Таким чином, перехід з 1 липня 2023 року на довоєнну спрощену систему оподаткування може виявитися для ФОП-ІТ сюрпризом. Щоб уникнути правової невизначеності, діяти на випередження мав би законодавець.

Якщо найближчим часом зазначені ризики не будуть нівельовані нормотворцем, то естафета щодо запобігання ризикам перейде до ФОП-ІТ, які або заздалегідь перейдуть на сплату ЄП за ставкою 5% шляхом подання заяви в червні 2023 року, або перейдуть на загальну систему оподаткування через відсутність конкретики в питанні застосування лімітів щодо обсягів доходів у 2023 році.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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