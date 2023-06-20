Дело Богуслаева: суд оставил президента "Мотор Сичи" под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, в понедельник, 19 июня, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах подозреваемого к определению следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая 2023 года.

Этим определением был продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 17 июля 2023 включительно без определения размера залога.

Постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 19 мая оставили по-прежнему, а апелляционную жалобу стороны защиты в интересах Богуслаева – без удовлетворения.

Читайте также: Неприкосновенный "дед" и его детище. Как Богуслаев и "Мотор Сич" работали на Россию

Напоминаем:

23 октября Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

На следующий день, 24 октября, Шевченковский суд Киева взял их под стражу на два месяца (до 20 декабря). Уже в ноябре суд наложил арест на все имущество Богуслаева стоимостью почти 1 млрд грн.

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчудило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на РФ и в коллаборационной деятельности, продавало авиационные двигатели подсанкционным компаниям из Ирана.

Экономическая правда