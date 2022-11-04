Суд арештував все майно Богуслаєва на 1 мільярд – СБУ

БОГУСЛАЄВ В ЗАЛІ СУДУ 24 ЖОВТНЯ, ФОТО: ВІКТОРІЯ РОЩИНА

Суд наклав арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюються в роботі на агресора. Загальна сума арештованих активів - майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Також накладено арешт на все майно начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

"Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник Мотор Січі є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк", - заявляють в СБУ.

"Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного", - додали у відомстві.

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Нагадаємо:

22 жовтня УП стало відомо, що СБУ затримала почесного президента компанії "Мотор Січ", екснардепа В'ячеслава Богуслаєва.

23 жовтня Служба безпеки України підтвердила затримання президента АТ "Мотор Січ" та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства: їм оголошено підозру в колаборації та пособництві державі агресору. За матеріалами слідства, ці посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех". Вони налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

24 жовтня Шевченківський суд Києва взяв під варту на два місяці (до 20 грудня) В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу.

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Економічна правда