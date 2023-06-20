Intel потратит более 30 миллиардов евро на развитие двух заводов в Германии

Американская корпорация Intel потратит более 30 млрд евро на развитие двух заводов по производству микросхем в Магдебурге (Германия) в рамках своей экспансии в Европе.

Об этом пишет Reuters.

Эту сделку канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал в понедельник как крупнейшую в истории Германии иностранную инвестицию.

По словам ознакомленного источника Reuters, Берлин договорился с американским производителем микросхем о субсидиях на сумму почти 10 миллиардов евро, что превышает 6,8 миллиардов евро, которые он первоначально предложил Intel для строительства двух передовых заводов.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сказал, что он благодарен правительству и земле Саксония-Анхальт, где расположен Магдебург, за "реализацию видения динамичной, устойчивой, передовой полупроводниковой индустрии в Германии и ЕС".

Под руководством Гельзингера Intel инвестирует миллиарды в строительство заводов на трех континентах, чтобы восстановить свое доминирование в производстве микросхем и лучше конкурировать с конкурентами - AMD, Nvidia и Samsung.

"Сегодняшнее соглашение является важным шагом для Германии как места расположения высокотехнологичного производства - и для нашей устойчивости", - сказал Шольц после подписания соглашения в понедельник.

"Благодаря этим инвестициям мы догоняем в технологическом плане лучших мировых производителей и расширяем наши собственные возможности для развития экосистемы и производства микрочипов", - добавил он.

Сделка в Германии стала третьей крупной инвестицией Intel за последние четыре дня. В пятницу она объявила о планах по заводу по производству микросхем в Польше стоимостью 4,6 миллиардов долларов, а в воскресенье Израиль заявил, что Intel потратит 25 миллиардов долларов на строительство завода в этой стране.

По данным McKinsey, ожидается, что к 2030 году производство полупроводников станет отраслью с триллионным оборотом, увеличившись с 600 миллиардов долларов в 2021 году.

И США, и Европа пытаются заманить крупных промышленных игроков с помощью сочетания государственных субсидий и благоприятного законодательства, а Германия обеспокоена тем, что теряет привлекательность как место для инвестиций.

Правительство в Берлине инвестирует миллиарды евро в субсидии, чтобы привлечь технологические компании, на фоне растущей тревоги относительно нестабильности цепочки поставок и зависимости от Южной Кореи и Тайваня в вопросах поставки микросхем.

Экономическая правда