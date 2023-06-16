Intel инвестирует 4,6 миллиарда долларов в новый завод по производству микросхем в Польше

Американский производитель микросхем - корпорация Intel - планирует инвестировать до 4,6 млрд долл в новый завод по сборке и испытанию полупроводников вблизи Вроцлава (Польша).

Об этом пишет Reuters.

Как сообщила компания, этот проект внедряется в рамках многомиллиардной инвестиционной программы по всей Европе по наращиванию мощностей по производству чипов.

В прошлом году американский производитель микросхем объявил о планах построить крупный комплекс по производству микросхем в Германии, а также объекты в Ирландии и Франции, поскольку стремится получить выгоду от облегченных правил финансирования и субсидий Еврокомиссии на фоне того, ЕС стремится уменьшить свою зависимость от поставок из США и Азии.

На заводе в Польше будет работать 2 тыс сотрудников и будет создано несколько тысяч дополнительных рабочих мест на этапе строительства и найма поставщиков, заявили в компании.

"Польша была просто немного голоднее, чтобы выиграть эту площадку", - сказал на пресс-конференции генеральный директор Intel Пэт Гелсингер.

Несколько стран соревнуются за то, чтобы Intel инвестировал в их регионы, а некоторые, как Германия, которая заручилась поддержкой Intel, ведут переговоры о размере субсидий, которые они могут выделить.

Газета Handelsblatt сообщила в четверг, что правительство Германии и Intel близки к соглашению о предоставлении субсидий на сумму 9,9 миллиарда евро по сравнению с ранее согласованными 6,8 миллиарда.

"Мы не просим о подачках, мы просим о конкурентоспособности. Расходы на рабочую силу значительно выросли", - сказал Гелсингер в интервью.

Канцлер Германии Олаф Шольц встретится с Гелсингером в понедельник, сообщил представитель правительства в Берлине.

В то же время Гелсингер отказался предоставить подробную информацию о сумме субсидий, но сказал, что надеется прийти к согласию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал завод Intel "крупнейшей инвестицией с нуля в истории Польши".

Intel, которая работает в стране уже 30 лет и насчитывает 4000 работников, заявила, что выбрала Польшу из-за ее инфраструктуры, имеющихся талантов и отметила, что эта площадка находится недалеко от запланированного завода в Германии и завода в Ирландии.

Экономическая правда