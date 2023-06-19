Рекордная сделка: Intel инвестирует 25 миллиардов долларов в новый завод в Израиле

Американский производитель микросхем Intel Corp потратит 25 млрд долларов на новый завод в Израиле.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, назвав это крупнейшей в истории международной инвестицией в страну, пишет Reuters.

Завод в Кирьят-Гате должен открыться в 2027 году, будет работать как минимум до 2035 года и даст работу тысячам людей, заявило Министерство финансов Израиля. Согласно договору, Intel будет платить 7,5% налога, по сравнению с нынешними 5%, добавили в министерстве.

"За почти пять десятилетий своей деятельности в Израиле Intel стала крупнейшим частным работодателем и экспортером страны, а также лидером местной электронной и информационной индустрии.

В 2017 году Intel приобрела израильскую компанию Mobileye Global Inc, которая разрабатывает и внедряет передовые системы помощи водителю, за 15 миллиардов долларов. В прошлом году Intel вывела Mobileye на биржу", - пишет Reuters.

Объявляя о сделке в телевизионном обращении, Нетаньяху назвал ее "огромным достижением для израильской экономики: 90 миллиардов шекелей (25 миллиардов долларов) - самая большая инвестиция, которую когда-либо делала международная компания в Израиле".

В своем заявлении Intel отметила, что ее деятельность в Израиле "сыграла решающую роль" в глобальном успехе компании.

Напомним:

Американский производитель микросхем - корпорация Intel - планирует инвестировать до 4,6 млрд долл в новый завод по сборке и испытанию полупроводников вблизи Вроцлава (Польша).

Экономическая правда