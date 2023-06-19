В Швеции расширяется бойкот продукции производителя Milka и Oreo, финские ритейлеры – против

В Швеции расширяется бойкот продукции американского продуктового гиганта Mondelez International, при этом крупные финские торговые сети не видят необходимости в бойкоте продукции Mondelez.

Об этом пишет Yle.

Как следует из опроса, проведенного изданием, ритейлеры Kesko, Lidl и S-ryhmä сослались на то, что имеющиеся в продаже продукты произведены не в России.

Тем временем бойкот изделий Mondelez в Швеции расширяется.

"Сейчас к протесту присоединился шведский мебельный гигант Ikea, также в Финляндии. Ранее о бойкоте объявили крупнейшие парки развлечений Gröna Lund и Kolmården, судоходная компания компания Stena Line и шведская железная дорога SJ. Также в бойкоте участвует город Гетеборг, который объявил, что перестанет покупать у компании кофе, плавленый сыр и какао.

Mondelez принадлежат такие бренды как Marabou, Daim, Toblerone, O'Boy, Philadelphia, Oreo и Belvita", - пишет Yle. Шведские магазины изъяли из продажи продукцию концерна из-за того, что он продолжает бизнес в России.

Отмечается, что в Швеции покупателям супермаркетов напоминают, что Mondelez участвует в пополнении военной казны России.

Также в магазинах можно увидеть предупреждающие надписи следующего содержания: "Mondelez, которой принадлежит Marabou, использует свои налоги для поддержки российской военной казни и агрессивной войны против Украины. Вот почему мы изъяли их продукцию из продажи".

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Напомним:

Американский производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International столкнулся с растущим корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за постоянного присутствия в России.

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

Президент производителя продуктов напитков и кондитерских изделий Mondelez International в Европе жалуется на бойкот скандинавскими компаниями, поскольку он не задел компаний-конкурентов, которые также не вышли из РФ.

Экономическая правда