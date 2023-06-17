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Производитель Milka и Oreo жалуется на несправедливый бойкот со стороны скандинавских компаний

Суббота, 17 июня 2023, 18:00 - Игорь Пилипив

Президент производителя продуктов напитков и кондитерских изделий Mondelez International в Европе жалуется на бойкот скандинавскими компаниями, поскольку он не задел компаний-конкурентов, которые также не вышли из РФ. 

Об этом пишет Reuters, со ссылкой на служебную записку. 

"В записке под названием "Записка о Скандинавии/России", разосланной сотрудникам в четверг, Винценц Грубер написал о бойкотах, инициированных скандинавскими компаниями против Mondelez из-за ее решения остаться в России, где ей разрешено работать на законных основаниях", - говорится в сообщении. 

По его словам, Mondelez незаслуженно подвергается бойкоту, ведь есть еще и другие компании, которые тоже также продолжают продавать продукты питания и напитки в России.

"Если вы заглянете в большинство кухонных шкафчиков, то увидите много продуктов от компаний, которые не ушли из России", - написал Губер. 

Однако Губер в служебной записке не приводит названия других брендов. 

Бойкоты, инициированные компаниями, включая авиакомпанию SAS, начались на прошлой неделе в Швеции и Норвегии, как реакция на заявление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, которое назвало компанию Mondelez "международным спонсором войны". 

Прибыль российского филиала Mondelez International за 2022 год составила 339 млн долл (+303% за год), выручка - более 1 млрд долл (+38% за год). Бюджет страны-агрессора компания пополнила на более 61 млн долл налогов.

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Напомним:

Американский производитель кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International столкнулся с растущим корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за постоянного присутствия в России.

Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству кондитерских изделий, продуктов питания и напитков Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

Экономическая правда.

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