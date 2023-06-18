Абрамович отказывается подписать соглашение о выделении Украине 2,3 миллиарда фунтов с продажи "Челси" - Daily Mail

Российский олигарх Роман Абрамович, который находится под санкциями, не подписывает соглашение о выделении в фонд для Украины 2,3 млрд фунтов стерлингов, поскольку хочет, чтобы часть средств досталась россиянам, которые тоже пострадали от войны.

Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Абрамович хочет, чтобы часть средств, вырученных от продажи футбольного клуба "Челси", пошла на помощь "россиянам, которые пострадали от войны".

Издание добавляет, что ни правительство Британии, ни Еврокомиссия не согласятся на такой шаг, пока действуют санкции против РФ.

Источники Daily Mail в правительстве подтвердили, что это так. По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, пока нет уверенности, что будут выплачены до того, как правительство уйдет на летние каникулы в следующем месяце.

"Мы хотим убедиться, что высвобожденные деньги поступают исключительно к тем получателям, на которых они направлены. Мне нужна полная уверенность, что это так", - сказал Клеверли.

Удивительно, но кажется, что Абрамович, который сам попал под санкции из-за своей близости к режиму Путина, должен "подписать" высвобождение средств, от чего он до сих пор отказывался, поскольку хочет, чтобы деньги распределялись по всей России, а также Украине.

Добавляется, что представители фонда еще прошлым летом надеялись перечислить средства. Теперь они ожидают поступления средств в Украину до наступления зимы.

Напомним:

Трасты, в которых хранятся миллиарды долларов активов Романа Абрамовича, были реорганизованы в начале февраля 2022 года, чтобы передать бенефициарное право собственности его детям незадолго до введения санкций против российского олигарха.

Сделка по продаже английского ФК "Челси" американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли была закрыта в январе этого года. С 2003 года клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

Из общей суммы инвестиций 2,5 миллиарда фунтов стерлингов будет направлено на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.