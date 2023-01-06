Абрамович за три тижні до війни переписав на своїх дітей мільярдні трасти – The Guardian

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Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів Романа Абрамовича, були реорганізовані на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.

Про це пише The Guardian.

"Витік файлів, з якими ознайомилася газета, свідчить про те, що 10 таємних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни РФ проти України.

Масштабна реорганізація фінансових справ Абрамовича почалася всього через кілька днів після того, як уряди почали погрожувати запровадити санкції проти російських олігархів у разі вторгнення", - пише видання.

Зміни в трастах зробили сімох дітей Абрамовича, наймолодшому з яких дев'ять років, бенефіціарами трастів, що володіють активами вартістю щонайменше $4 млрд, хоча загальна вартість активів може бути набагато вищою, підкреслює газета.

"Зміни, схоже, зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, давно пов'язаних з їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість і флот супер-яхт, вертольотів і приватних літаків", - йдеться у статті.

Експерти з питань санкцій розповіли газеті, що масштабна реорганізація трастів може ускладнити зусилля по забезпеченню виконання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, які раніше вважалися такими, що належать олігарху.

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"Ці викриття, ймовірно, піднімуть питання про те, чи повинні діти Абрамовича також підлягати заморожуванню активів. На відміну від членів сімей деяких з найближчих радників Путіна, багато сімей олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень", - наголошує The Guardian.

Уряди Великої Британії та ЄС визнали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року наклали на нього санкції за те, що він отримує вигоду від тісних відносин з Путіним.

Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем і подав судовий позов про скасування санкцій ЄС.

"Абрамович, який має російське, ізраїльське та португальське громадянство, не був доданий до санкційного списку США. Як повідомлялось, Україна просила Білий дім не вводити санкції проти нього після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах", - нагадує газета.

Файли, схоже, були отримані через злом кіпрського офшорного провайдера послуг, який управляє трастами Абрамовича, пише видання.

Великий архів документів був анонімно переданий The Guardian.

Ці документи показують, як Абрамович десятиліттями використовував непрозорі трастові структури для укриття своїх статків у таємних офшорних гаванях, і вказують на проблеми, з якими стикається західна влада, "намагаючись пробитися крізь ці складні структури, щоб забезпечити дотримання санкцій".

Фінансові активи Абрамовича опинилися під пильною увагою з моменту вторгнення РФ в Україну. Влада Джерсі намагалася заморозити активи на Нормандських островах на суму $7 млрд, в той час як США конфіскували два його приватних літаки за порушення експортного контролю.

ФБР заявило тоді, що Абрамович реорганізував два трасти, один з яких володів конфіскованими літаками, зробивши своїх дітей бенефіціарами.

Однак витік документів свідчить про те, що реорганізація була більш масштабною.

У сплеску активності в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення, Абрамович був вилучений як бенефіціар двох трастів, виявлених ФБР. Тим часом його діти були призначені бенефіціарами восьми додаткових трастів, створених на користь їхнього батька.

Експерти з питань санкцій заявили, що ці зміни могли бути навмисною, але не незаконною спробою дистанціювати олігарха від його активів до введення санкцій.

За їхніми словами, реорганізація може створити проблеми для влади, яка зараз переслідує активи, які, як вважається, належать Абрамовичу, оскільки вони визначають, хто насправді володіє і контролює багатомільярдні статки: олігарх чи його діти.

Абрамович та його діти не відповіли на детальні запити щодо коментарів.

Економічна правда