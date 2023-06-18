Маск подтвердил создание видеоприложения Twitter для смарт-телевизоров

Илон Маск подтвердил, что социальная сеть Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров.

Об этом пишет Reuters.

Владелец Twitter Илон Маск в ответ на твит, в котором высказывалась мысль о необходимости создания видеоприложения для платформы, ответил: "Оно будет".

"Новый генеральный директор Линда Яккарино и Илон Маск во время презентации для инвесторов в четверг рассказали о планах Twitter сосредоточиться на видео, партнерствах с авторами и коммерческими компаниями, чтобы оживить бизнес социальной сети за пределами цифровой рекламы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из слайдов презентации говорилось о том, что на вертикальное видео приходится более 10% времени, проведенного в Twitter.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон ранее в этом месяце запустил новое шоу на платформе под названием "Tucker on Twitter". Как сообщил Reuters источник, знакомый с этим вопросом, Twitter планирует продавать рекламу и спонсорство наряду с видео от Карлсона и других создателей контента.

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Напомним

​​Группа музыкальных издателей, представляющих авторов песен от Тейлор Свифт до Бейонсе, судится с Twitter за якобы нарушение авторских прав, утверждая, что платформа получает выгоду от использования песен, за которые она не платила.

Экономическая правда.