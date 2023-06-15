Музичні компанії вимагають у Twitter відшкодування $250 мільйонів за порушення авторських прав

Група музичних видавців, які представляють авторів пісень від Тейлор Свіфт до Бейонсе, судиться з Twitter за нібито порушення авторських прав, стверджуючи, що платформа отримує вигоду від використання пісень, за які вона не платила.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що 14 червня Національна асоціація музичних видавців (NMPA) подала до суду на Twitter від імені кількох видавців, що представляють найбільших артистів індустрії, за порушення закону про авторські права.

За випадки порушення авторських прав група вимагає від Twitter відшкодування збитків на суму понад 250 мільйонів доларів. Видавці прагнуть звернутися до суду, щоб довести свої збитки і те, як Twitter наживається на порушенні авторських прав.

"Twitter звинувачують у монетизації твітів за допомогою музики, яка не була оплачена або ліцензована належним чином. Навіть після отримання повідомлень про порушення авторських прав, Twitter нібито витрачає тижні або місяці на їх видалення, що збільшує перспективи монетизації", - йдеться у позові.

Згідно зі скаргою, платформа не вживає суворих заходів проти порушників. Щонайбільше, Twotter тимчасово призупиняє акаунти, але реального ризику закриття немає, йдеться у позові.

"Соціальні медіа-компанії, що стоять за такими відомими платформами, як TikTok, Facebook, Instagram, YouTube і Snapchat, уклали угоди з видавцями та іншими правовласниками, які виплачують компенсацію авторам музичних композицій за використання їхніх творів на цих платформах.

Поведінка Twitter завдає шкоди цим законним ринкам, тим самим позбавляючи видавців і авторів пісень важко заробленого, заслуженого доходу від їхніх творчих зусиль", - йдеться у позові NMPA.

Музичні видавці, представлені в позові, включаючи Anthem Entertainment, Sony Music Publishing та Universal Music Publishing Group, які представляють таких артистів, як Тейлор Свіфт, Бейонсе, The Weeknd, Ед Ширан, Леді Гага, Jay-Z, Ріанна, Тревіс Скотт та багато інших.

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Економічна правда