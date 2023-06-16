ФК "Манчестер Юнайтед" может дать катарцам эксклюзивное право на переговоры о продаже клуба

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о предоставлении эксклюзивных прав консорциуму во главе с шейхом Катара Джасимом бин Хамадом Аль Тани в переговорах о продаже за более чем 6 млрд долл.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

"Хотя судьба сделки остается неопределенной, это событие является важной вехой в усилиях шейха Джасима, который является одним из самых богатых людей в стране Персидского залива - взять под свой контроль культовый спортивный бренд", - пишет агентство.

По словам источника, катарское предложение пока рассматривается Глейзерами более благосклонно, чем предложение британского миллиардера Джима Рэтклиффа, основателя химической компании INEOS. Предложение Рэтклиффа предполагает, что Глейзеры сохранят определенный интерес к "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" не будет иметь права вести переговоры с любым другим участником торгов, кроме шейха Джассима, в течение периода эксклюзивности. Изданию не удалось узнать, как долго может длиться этот период. Собеседники предупредили, что ситуация остается изменчивой, и новое предложение от Рэтклиффа может помешать шейху Джасиму получить эксклюзивный контракт.

Представители "Манчестер Юнайтед" и шейха Джассима не сразу ответили на просьбу о комментарии.

Сделка на сумму более 6 миллиардов долларов за "Манчестер Юнайтед" станет одной из крупнейших в истории спортивного мира, после аналогичной по размеру продажи команды Национальной футбольной лиги "Вашингтон Командорс" в начале этого года.

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Напомним:

Акции английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" подскочили на 13% и достигли двухмесячного максимума после сообщения о том, что шейх Катара Джассим бин Хамад аль-Тани, вероятно, преуспеет в своем предложении о приобретении клуба за более 5 млрд фунтов.

Сообщалось, что катарские инвесторы готовят заявку на приобретение ФК "Манчестер Юнайтед".

Британский миллиардер, глава международной химической компании Ineos и владелец ФК "Ницца" Джим Рэтклифф вступил в процесс переговоров о покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Экономическая правда