Катарские инвесторы готовят заявку на приобретение ФК "Манчестер Юнайтед" – Bloomberg

126 просмотров

Катарские инвесторы в ближайшие дни сделают предложение о покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" - это станет шагом, который закрепит стремление страны стать главным игроком в мировом спорте. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, катарский консорциум готовится подать первичное предложение о покупке футбольного клуба АПЛ до конца недели. Суверенному инвестиционному фонду Катара (QIA) помогают с подготовкой заявки, сказал один из источников на условиях анонимности. При этом нью-йоркский банк Raine Group консультирует владельцев "Манчестер Юнайтед" - семью Глейзеров из США. "Манчестер Юнайтед" стал предметом растущих спекуляций относительно поглощения с лета, когда агентство Bloomberg News сообщило, что семья Глейзеров готова продать свою долю в клубе. Пока только британский миллиардер Джим Рэтклифф официально заявил о своей заинтересованности и работает с Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. над потенциальным предложением", - напоминает Bloomberg.

Qatar Sports Investments, отдельная структура QIA, уже владеет французским топ-клубом "Пари Сен-Жермен".

"Правила руководящего органа европейского футбола, УЕФА, предусматривают, что команды с одним и тем же мажоритарным владельцем не могут одновременно участвовать в главных турнирах региона, включая Лигу чемпионов. Председатель QSI Нассер Аль-Хелаифи также является членом Исполнительного комитета УЕФА, который принимает его правила.

"Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, правящий эмир Катара, является фанатом "Манчестер Юнайтед" и вряд ли захочет упустить шанс владеть клубом, который считается одним из крупнейших спортивных брендов в мире.

По словам собеседников, в настоящее время продолжаются дискуссии, и окончательных решений относительно того, какие катарские компании в конечном итоге предоставят капитал для заявки "Манчестер Юнайтед", еще не принято.

Представитель QIA отказался от комментариев, а представитель QSI не был сразу доступен для комментариев.

Специалист по инвестициям в спорт из Certus Capital Адам Зоммерфельд, подсчитал, что любое предложение по "Манчестер Юнайтед" должно превышать 4 млрд фунтов стерлингов (4,8 млрд долларов), чтобы быть успешным. Это сделало бы эту сделку одной из крупнейших в истории сделок в спортивном бизнесе.

В течение последнего десятилетия Катар потратил более 200 миллиардов долларов на реконструкцию инфраструктуры страны для проведения Чемпионата мира по футболу. Помимо строительства новых стадионов и целых муниципалитетов, он также покупал спортивные активы. Кроме поглощения "ПСЖ", QSI имеет долю в португальском футбольном клубе "Брага".

Читайте также: Футбольный мир провел рекордное трансферное лето. А как покупает игроков украинская Премьер-лига во время войны?

Сначала Россия, затем Катар. Дальше – КНДР? Как Чемпионат мира-2022 вскрыл коррупцию в ФИФА

Напомним:

Британский миллиардер, глава международной химической компании Ineos и владелец ФК "Ницца" Джим Рэтклифф вступил в процесс переговоров о покупке английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Экономическая правда